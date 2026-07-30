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Chandauli News: कोडीन सिरप के साथ 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: नियामताबाद। हिन्दुस्तान संवाद अलीनगर थाने की पुलिस टीम ने मादक पदार्थ एवं नशीली

Chandauli News: कोडीन सिरप के साथ 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

Chandauli News: नियामताबाद। हिन्दुस्तान संवाद अलीनगर थाने की पुलिस टीम ने मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं की तस्करी के मुकदमे में वांछित 25 हजार के इनामिया अभियुक्त को बीते मंगलवार की देर रात महादेवपुर रेलवे लाइन अंडर पास के समीप गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चार बोरियों में रखे गए 80 लीटर कोडीन कफ सिरप भी बरामद किया। इसके आधार पर उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया।प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह ने बताया कि बीते 22 जुलाई को रिंग रोड स्थित कोरी अंडर पास के समीप संदिग्ध लावारिस ट्रक को कब्जे में लेकर तलाशी ली गई थी। इस दौरान ट्रक में मुर्गी के दाने के नीचे छिपाकर रखी गई 72 पेटियों में 720 लीटर कोडीन कफ सिरप एवं एस्कफ सिरप मिला था।

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इसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान फिरोजाबाद जिले के मतसेना थाने के जमालपुर निवासी दयाशंकर का नाम प्रकाश में आने पर उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी आकाश पटेल ने 25 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया था। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को महादेवपुर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ट्रक का चालक है। ट्रक में वाराणसी से गुवाहाटी भेजे जा रहे मुर्गी दाने की बोरियों के बीच प्रयागराज में कोडीन युक्त कफ सिरप छिपाकर लोड किया गया था। इसे पश्चिम बंगाल ले जाना था। ट्रांसपोर्टर से ट्रक रुकवाए जाने के बाद अभियुक्त एवं उसके साथियों ने ट्रक से कुछ अवैध माल निकालकर अलग-अलग स्थानों पर छिपा दिया था। वह मंगलवार को उसी छिपाए गए माल को लेने आया था। टीम में आलूमील चौकी प्रभारी अनिल कुमार सिंह, भूपौली चौकी प्रभारी अमित कुमार सिंह शामिल रहे।

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