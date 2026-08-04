Chandauli News: 19 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

Chandauli News: नियामताबाद,हिन्दुस्तान संवाद। अलीनगर पुलिस ने चोरी के ऑक्सीजन सिलेंडरों की बरामदगी करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने रविवार की शाम बिलारीडीह स्थित एक निजी विद्यालय के पास से चोरी के 19 ऑक्सीजन सिलेंडरों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने कंपनी से कुल 22 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी करने की बात स्वीकार की है। इनमें से तीन सिलेंडर बिहार में बेच दिए गए, जबकि शेष 19 सिलेंडरों को बेचने की तैयारी में थे। औद्योगिक क्षेत्र फेज-एक स्थित एक निजी ऑक्सीजन रिफिलिंग कंपनी के मैनेजर संतोष वर्मा ने एक अगस्त को अलीनगर थाने में तहरीर देकर बताया था कि कंपनी से 22 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हो गए हैं।

उन्होंने कंपनी के ही दो कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसीबीच रविवार की शाम मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बिलारीडीह स्थित एक निजी विद्यालय के पास छापेमारी की। वहां एक कमरे में चोरी के ऑक्सीजन सिलेंडर रखे होने की सूचना सही मिली। पुलिस ने मौके से मिर्जापुर जिले के बरीसलाहपुर, डोमरी नारायणपुर निवासी गुलाब पासवान और अलीनगर थाना क्षेत्र के सैदपुरा भुजहुआ निवासी सुरेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से चोरी के 19 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने कंपनी से कुल 22 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी किए थे। चोरी के बाद तीन सिलेंडर बिहार में बेच दिए गए, जबकि बाकी 19 सिलेंडरों को भी बेचने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह, उपनिरीक्षक सतीश सिंह, आरक्षी प्रद्युम्न द्विवेदी, रामराज, वजाहत अली सिद्दीकी शामिल रहे।