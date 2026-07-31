Chandauli News: अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार
Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। मुगलसराय कोतवाली पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम
Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। मुगलसराय कोतवाली पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने गुरुवार की देर रात जीटीआर ब्रिज के पास गश्त के दौरान शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान रेलवे लाइन के किनारे नौ लीटर अवैध शराब बरामद किया।आरपीएफ की सूचना के आधार पर जीटीआर पुल के नीचे मुगलसराय कोतवाली पुलिस को चेकिंग के दौरान एक युवक नीले रंग का पिट्ठू बैग लेकर एक व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस टीम को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान निशू कुमार गुप्ता निवासी खगौल, जिला पटना (बिहार) के रूप में हुई।
उसके बैग की तलाशी लेने पर 12 बोतल (कुल 9 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह शराब के ठेके बंद होने से पहले शराब खरीदकर रख लेता था और बाद में अधिक कीमत पर बेचकर अवैध लाभ कमाता था। मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है।
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