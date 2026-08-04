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Chandauli News: पीडीडीयू जंक्शन का गेट नंबर एक एवं दो बनाया जाएगा डबल लेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: फोटो 14: पीडीडीयू जंक्शन के गेट नंबर दो को हटाने के लिए पहुंचे कर्मचारी एवं आरपीएफ के जवान। पीडीडीयू जंक्शन का गेट नंबर एक एवं दो बनाया जाएगा डबल लेन

Chandauli News: पीडीडीयू जंक्शन का गेट नंबर एक एवं दो बनाया जाएगा डबल लेन

Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। पीडीडीयू जंक्शन पर यात्रियों के बेहतर आवागमन को लेकर रेल प्रशासन कवायद शुरू कर दिया है। इस दौरान मंगलवार की शाम गेट नंबर दो के गेट को हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ताकि दोनों गेटो को चौड़ा किया जा सकें। इसके लिए रेल प्रशासन एवं जिला प्रशासन पहल करना शुरू कर दिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार लगभग 45-45 फीट चौड़ा दोनों गेट बनाया जाएगा। पीडीडीयू जंक्शन पर प्रतिदिन हजारों यात्रियों के आवागन का दबाव बना रहता है। इस दौरान जिले के अलावा वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़ सहित सटे बिहार कैमूर जिले के यात्रियों का आवागमन बना रहता है।

इस दौरान स्टेशन पर जाने वाले गेटों पर दबाव बना रहता है। वही वर्तमान में आठ मीटर गेट है, जिसकों लगभग 45 फुट चौड़ा किया जाएगा। ताकि एक लेने से दो वाहन निकल सकें। इसमें फिलहाल गेट नंबर एक एवं दो शामिल है। गेट की चौड़ाई बढ़ाने के दौरान कुछ दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा। इसके बाद गेट चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए डीआरएम उदय सिंह मीना ने जिला प्रशासन से संपर्क कर इसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिए है। सीनियर डीसीएम राजीव रंजन ने बताया कि जल्द ही गेट नंबर एक एवं दो को उब्ल लेन कर दिया जाएगा। ताकि यात्रियों को आने जाने में सुविधा मिल सकें।

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