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Chandauli News: प्रशासक बनाए जाने के बाद भी भुगतान डंप होने से परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद।प्रशासक बनाये जाने के बाद भी भुगतान डंप होने से परेशानीप्रशासक बनाये जाने के बाद भी भुगतान डंप होने से परेशानीप्रशासक बनाये

Chandauli News: प्रशासक बनाए जाने के बाद भी भुगतान डंप होने से परेशानी

Chandauli News: सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद। प्रदेश सरकार की ओर से बीते 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन विकास खंड के कुल 104 गांवों में भुगतान नही होने से विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। जिसे लेकर ग्राम प्रधान बने प्रशासक ब्लॉक का चक्कर काट रहे है। ग्राम प्रधानों का आरोप है कि भुगतान प्रक्रिया ठप होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों की मजदूरी का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है, जिससे गांव का विकास बुरी तरह प्रभावित है। गांव में साफ सफाई पेयजल के लिये हैंडपंप की मरम्मत सहित अन्य समस्याओं को लेकर प्रशासक परेशान है।

प्रशासक नियुक्त होने के बाद से किसी भी नए कार्य का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इससे ग्रामीण विभिन्न विकास योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। दो महीने बीत जाने के बावजूद, पूर्व की कार्ययोजनाओं के तहत कराए गए कार्यों का भुगतान भी रुका हुआ है।प्रधानों ने जल्द से जल्द भुगतान प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की है। इस संबंध में एडीओ पंचायत बजरंगी पांडेय ने बताया कि प्रशासक नियुक्त होने के बाद कार्ययोजना की स्वीकृति के लिए फाइलें जिले पर भेजी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्यों का भुगतान जल्द कराया जाएगा।

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