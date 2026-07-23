Chandauli News: प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के लिए हुआ नामांकन
Chandauli News: फोटो-19- प्रांतीय चिकित्सा संघ के जिला कार्यकारिणी के लिये नामांकन करते हुए चिकित्सकप्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष के लिये डा.संजय ने किया न
Chandauli News: सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद। प्रांतीय चिकित्सा संघ के जिला कमेटी की गठन के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय चंदौली में गुरुवार को नामांकन हुआ। इसमें अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिये चिकित्सकों ने नामांकन किया। आगामी 30 जुलाई को मतदान होगा। इससे पहले 24 जुलाई को नाम वापसी और 25 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच तिथि निर्धारित की गई है। केन्द्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के गठन को लेकर सुबह से ही चिकित्सकों का जिला मुख्यालय पर जमावड़ा होने लगा था। चुनाव रिटर्निग ऑफिसर डा. सीपी सिंह के निर्देश पर जिलास्तरीय कमेठी के गठन को लेकर चुनाव की प्रक्रिया शुरु किया गया।
प्रत्येक पद के लिये तीन हजार रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया था। जिसमें अध्यक्ष पद पर डा. संजय यादव ने नामांकन किया। वही सचिव पद के लिये डा. देवेश पांडेय, उपाध्यक्ष डा. संजय कुमार (ईएमओ केपीटी)और डा. रविकांत सिंह ने नामांकन किया। महिला उपाध्यक्ष पद के लिये डा. महिमानाथ और वित्त सचिव पर डा. प्रदीप पांडेय केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य डा. उग्रसेन, डा.धर्मेन्द्र कुमार ने नामांकन किया। चुनाव अधिकारी डा. सीपी सिंह ने बताया कि नामांकन पत्रों की वापसी और जांच के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में मतदान और मतगणना संबधित प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
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