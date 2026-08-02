Chandauli News: नवप्रवेशी विद्यार्थियों को शैक्षिक गतिविधियों से कराया अवगत
Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। लाल बहादुर शास्त्री पीजी कालेज पीडीडीयू नगर में शनिवार को नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए 'दीक्षारंभ' कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। लाल बहादुर शास्त्री पीजी कालेज पीडीडीयू नगर में शनिवार को नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए 'दीक्षारंभ' कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर कालेज के प्राचार्य प्रो. उदयन ने कहा कि दीक्षारंभ एक छात्र प्रेरण कार्यक्रम है। जिसकी शुरुआत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से इस उद्देश्य से की गई है कि नए विद्यार्थी विद्यालय के वातावरण से निकलकर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक परिवेश में सहजता से स्वयं को ढाल सकें। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को महाविद्यालय की संस्कृति, शैक्षणिक वातावरण तथा विभिन्न गतिविधियों से परिचित होने का अवसर मिलता है, जिससे वे अपनी शैक्षणिक यात्रा के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो पाते हैं।
साथ ही शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच सकारात्मक संवाद स्थापित होता है, जो उनके समग्र विकास में सहायक सिद्ध होता है। ब्रजेश ने कहा कि दीक्षारंभ कार्यक्रम विद्यार्थियों को जीवन कौशल, मानवीय मूल्यों तथा अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर पर डॉ. सोनिया पाल, डॉ. विमर्श, यश नाइक, डॉ. कृष्णकांत, शमीम, रिशु तथा लता मौजूद रहीं। संचालन शाकिब ने किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।