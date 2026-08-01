Chandauli News: पीडीडीयू नगर के नवागत एसडीएम ने संभाला कार्यभार
Chandauli News: पीडीडीयू नगर तहसील के नये उपजिलाधिकारी राजेश कुमार वर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता विकास योजनाओं को समय सीमा में पूर्ण करना और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना होगा। वाराणसी के नजदीक होने के कारण यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है।
Chandauli News: नियामताबाद। पीडीडीयू नगर तहसील के नवागत उपजिलाधिकारी राजेश कुमार वर्मा ने शुक्रवार को विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि पीडीडीयू नगर तहसील वाराणसी से सटा होने के कारण यहां शासन की कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र और जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा।
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