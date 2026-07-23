Chandauli News: संस्था की ओर से स्कूल के कक्ष का कराया जाएगा निर्माण

Chandauli News: नियामताबाद, हिन्दुस्तान संवाद। अलीनगर स्थित राम जानकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिले की श्री सेवा सामाजिक संस्था की ओर से नया कक्षा कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए संस्था के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष सतीश जिंदल के नेतृत्व में विद्यालय परिसर का जायजा लिया। साथ ही बच्चों की संख्या और कक्षाओं की आवश्यकता के बाबत विद्यालय प्रबंधन से जानकारी ली। संस्था के अध्यक्ष सतीश जिंदल ने बताया कि उनकी संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। संस्था अनाथ, गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्रतिमाह राशन उपलब्ध कराने के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई और आवश्यक सामग्री में भी सहयोग करती है।

कहा कि कोरोना काल में गठित संस्था पूर्वांचल में जनसेवा के अनेक कार्य कर चुकी है। बताया कि इससे पहले संस्था की ओर से रामकृष्ण बालिका इंटर कॉलेज, पीडीडीयू नगर में नौ कक्षों का निर्माण कराया गया था। हाल ही में राम जानकी विद्यालय के संस्थापक इंद्रजीत शर्मा ने विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अतिरिक्त कक्ष निर्माण का अनुरोध किया था। निरीक्षण के बाद संस्था ने छात्रहित में एक नए कक्ष के निर्माण का निर्णय लिया है। बताया कि कक्ष निर्माण के लिए भूमि की नापी भी कर ली गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। साथ ही विद्यालय में भविष्य में अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास और जनहितकारी कार्यों पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर उपाध्यक्ष डॉ ओपी सिंह, मंत्री आलोक सिंह आदि मौजूद रहे।