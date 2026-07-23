Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chandauli News: संस्था की ओर से स्कूल के कक्ष का कराया जाएगा निर्माण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
Follow us on Google News
share

Chandauli News: नियामताबाद, हिन्दुस्तान संवाद। संस्था की ओर से स्कूल के कक्ष का कराया जाएगा निर्माण संस्था की ओर से स्कूल के कक्ष का कराया जाएगा निर्माण संस्था की ओर

Chandauli News: संस्था की ओर से स्कूल के कक्ष का कराया जाएगा निर्माण

Chandauli News: नियामताबाद, हिन्दुस्तान संवाद। अलीनगर स्थित राम जानकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिले की श्री सेवा सामाजिक संस्था की ओर से नया कक्षा कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए संस्था के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष सतीश जिंदल के नेतृत्व में विद्यालय परिसर का जायजा लिया। साथ ही बच्चों की संख्या और कक्षाओं की आवश्यकता के बाबत विद्यालय प्रबंधन से जानकारी ली। संस्था के अध्यक्ष सतीश जिंदल ने बताया कि उनकी संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। संस्था अनाथ, गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्रतिमाह राशन उपलब्ध कराने के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई और आवश्यक सामग्री में भी सहयोग करती है।

कहा कि कोरोना काल में गठित संस्था पूर्वांचल में जनसेवा के अनेक कार्य कर चुकी है। बताया कि इससे पहले संस्था की ओर से रामकृष्ण बालिका इंटर कॉलेज, पीडीडीयू नगर में नौ कक्षों का निर्माण कराया गया था। हाल ही में राम जानकी विद्यालय के संस्थापक इंद्रजीत शर्मा ने विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अतिरिक्त कक्ष निर्माण का अनुरोध किया था। निरीक्षण के बाद संस्था ने छात्रहित में एक नए कक्ष के निर्माण का निर्णय लिया है। बताया कि कक्ष निर्माण के लिए भूमि की नापी भी कर ली गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। साथ ही विद्यालय में भविष्य में अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास और जनहितकारी कार्यों पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर उपाध्यक्ष डॉ ओपी सिंह, मंत्री आलोक सिंह आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandauli News Chandauli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।