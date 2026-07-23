Chandauli News: खेल मैदान का बाउंड्रीवाल टूट जाने से मवेशियों का रहता है जमावड़ा

Chandauli News: इलिया, हिन्दुस्तान संवाद। चकिया तहसील क्षेत्र के एकमात्र प्रमुख खेल मैदान किसान इंटर कॉलेज सैदूपुर की बदहाल स्थिति खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है। खेल मैदान की बाउंड्रीवाल कई स्थानों पर टूटकर खेतों की ओर गिर गई है, जिससे मैदान का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। छुट्टा पशुओं का विचरण, कूड़ा-करकट फेंके जाने और असामाजिक गतिविधियों के कारण मैदान की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम होते ही खेल मैदान शराबियों और अराजक तत्वों का अड्डा बन जाता है। कुछ लोग मैदान में शौच कर गंदगी फैला रहे हैं, जबकि कई लोगों ने गिट्टी, बालू आदि रखकर अतिक्रमण भी शुरू कर दिया है।

इससे खिलाड़ियों को अभ्यास करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान इंटर कॉलेज का यह मैदान पूरे इलाके का एकमात्र बड़ा खेल मैदान है, जहां प्रतिदिन सुबह युवा, बुजुर्ग और छात्र टहलने व व्यायाम के लिए पहुंचते हैं। यहीं क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेलों का नियमित अभ्यास होता है। इतना ही नहीं, इसी मैदान पर जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता रहा है। इसके बावजूद मैदान की सुरक्षा और बाउंड्रीवाल की मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिए जाने से इसका अस्तित्व संकट में पड़ता दिखाई दे रहा है। विद्यालय प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर क्षेत्रीय युवाओं में नाराजगी है। कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने बताया कि बाउंड्रीवाल के निर्माण के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक कैलाश आचार्य का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, लेकिन अभी तक निर्माण के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। अरुण गुप्ता, सत्या सिंह, मधुप सिंह, नंदलाल मौर्य, प्रमोद, चतुर्गुण, गोपाल विश्वकर्मा, तरुण जायसवाल, सोनू, मनोज, विकास कुमार सहित अनेक खिलाड़ियों ने बाउंड्रीवाल का शीघ्र निर्माण कर खेल मैदान को सुरक्षित कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो क्षेत्र के खिलाड़ियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।