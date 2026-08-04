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Chandauli News: राजदरी जलप्रपात में पैर फिसलने से युवक गहरे पानी में गिरा,बचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: नौगढ़ में राजदरी-देवदरी जलप्रपात पर 45 वर्षीय कमलभान मौर्य, दोस्तों के साथ घूमने आए थे, पैर फिसलने से गहरे पानी में गिर गए। साथियों और पुलिस ने उन्हें सुरक्षित निकाला। घटना के बाद पर्यटकों ने सुरक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जताई, आरोप लगाया कि वन विभाग सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं करता।

Chandauli News: राजदरी जलप्रपात में पैर फिसलने से युवक गहरे पानी में गिरा,बचा

Chandauli News: नौगढ़। राजदरी-देवदरी जलप्रपात पर शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। प्रयागराज के हड़िया निवासी 45 वर्षीय कमलभान मौर्य पुत्र श्यामचरण मौर्य अपने साथियों के साथ घूमने आए थे। जलप्रपात के पास पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चले गए। मौके पर मौजूद साथियों ने शोर मचाया। पुलिस और अन्य पर्यटकों ने कड़ी मशक्कत के बाद कमलभान को पानी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। समय रहते बचाव होने से उनकी जान बच गई। घटना के बाद पर्यटकों और स्थानीय ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। आरोप है कि वन विभाग प्रवेश द्वार पर काउंटर लगाकर शुल्क तो वसूलता है, लेकिन जलप्रपात पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि खतरनाक स्थानों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड, लाइफ जैकेट, लाइफगार्ड और बचाव उपकरणों का अभाव है। हर साल डूबने से मौत की घटनाएं होती हैं, बावजूद इसके सुधार नहीं हो रहा। लोगों ने वन विभाग से राजदरी-देवदरी पर स्थाई सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने की मांग की है।

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