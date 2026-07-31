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Chandauli News: नशा परिवार और राष्ट्र के विकास में बाधक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवादनशा व्यक्ति के स्वास्थ्य ही नही परिवार व राष्ट्र के विकास में बाधक:नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य ही नही परिवार व राष्ट्र के विकास

Chandauli News: नशा परिवार और राष्ट्र के विकास में बाधक

Chandauli News: सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवादसकलडीहा पीजी कॉलेज में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम व द्वितीय इकाई के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्त भारत अभियान पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ, अनुशासित एवं जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था।प्राचार्य प्रो. प्रदीप कुमार पाण्डेय ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उसके परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी बाधक बनता है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहकर सकारात्मक सोच एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया।

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राष्ट्रीय सेवा योजना के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉ. श्यामलाल यादव ने कहा कि युवा शक्ति यदि नशे से दूर रहकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे तो वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. योगेन्द्र तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि नशा व्यक्ति की प्रतिभा, ऊर्जा और भविष्य को नष्ट कर देता है। इस अवसर पर प्रो. दयाशंकर सिंह यादव, डॉ. पवन कुमार ओझा, डॉ. अमन मिश्रा मौजूद रहे।

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