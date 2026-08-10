Chandauli News: शव को प्रेमिका के घर के बाहर रखकर परिजनों का हंगामा
Chandauli News: नियामताबाद के कुरहना गांव में 24 वर्षीय प्रवेश कुमार का शव गंगा नदी के किनारे मिला। परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए कथित प्रेमिका के घर के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। युवक 5 अगस्त से लापता था और उसके बाद शव बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में निष्पक्ष जांच की आश्वासन दिया है।
Chandauli News: नियामताबाद, हिन्दुस्तान संवाद। अलीनगर थाना क्षेत्र के कुरहना गांव निवासी 24 वर्षीय प्रवेश कुमार का शव गंगा नदी किनारे मिलने के बाद रविवार को गांव में तनावपूर्ण माहौल है। इस दौरान रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर पहुंचे परिजनों ने कथित प्रेमिका के घर के बाहर शव रखकर हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया। कुरहना गांव के रहने वाले प्रवेश कुमार गांव की ही एक युवती से प्रेम संबंध में था। बीते पांच अगस्त को वह संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गया था।
काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने अलीनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बीते शनिवार को धानापुर थाना क्षेत्र के गुरैनी गांव के सामने गंगा नदी किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची धानापुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव मिलने पर परिजन आक्रोशित हो उठे। वे शव लेकर सीधे युवती के घर पहुंच गए और दरवाजे पर शव रखकर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने युवती के परिवार पर हत्या कर शव गंगा में फेंकने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की। अलीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। काफी देर तक चली वार्ता के बाद परिजन शांत हुए और शव का अंतिम संस्कार गंगा घाट पर किया गया। गगन राज सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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