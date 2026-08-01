Chandauli News: मुंशी प्रेमचंद ने समाज के विकृतियों को पटल पर लाकर किया था जागरूक
Chandauli News: जयंती पर अस्मिता नाट्य संस्थान के सदस्यों ने मंशी प्रेमचंद को किया याद मुंशी प्रेमचंद ने समाज के विकृतियों को पटल पर लाकर किया था जागरूक
Chandauli News: मुगलसराय, हिन्दुस्तान संवाद। पीडीडीयू नगर में अस्मिता नाट्य संस्थान के कलाकारों ने मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर शुक्रवार को डॉक्टर नो प्रॉब्लम नुक्कड़ नाटक का मंचन कर सामाजिक विकृतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। नाट्य रंगकर्मी विजय कुमार गुप्ता के निर्देशन में प्रस्तुत इस नाटक में देवेश कुमार, लियाकत अली, अंजू चौहान, राकेश अग्रवाल, इम्तियाज राजू आदि कलाकारों ने अपने अभिनय से दहेज, बेरोजगारी, चिकित्सा और शिक्षा जैसी समस्याओं को उजागर किया। नाटक के निर्देशक विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने फर्श से अर्श तक समाज में फैली सभी विकृतियों को दूर करने के लिए समय-समय पर लोगों को जागरूक किया।
उनके बताए रास्ते पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के नेता रंजन साह और प्रख्यात समाजसेवी रतनलाल श्रीवास्तव ने मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर कलाकारों का स्वागत किया। कहा कि धनपत राय उर्फ प्रेमचंद ने अत्यंत निर्धनता में रहते हुए भी अपनी कलम से पूरे समाज को जागृत किया। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रेमचंद की कहानियों की छोटी-छोटी बुकलेट तैयार कर युवाओं और बच्चों में निशुल्क वितरित की जाएं, ताकि मानवतावाद कायम रह सके।
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