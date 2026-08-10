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Chandauli News: पीडीए जनपंचायत को लेकर बनी रणनीति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: पीडीडीयू नगर के गोधना हाइवे पर मुलायम सिंह यादव भवन में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक हुई। बैठक में 13 अगस्त को होने वाली पीडीए जनपंचायत के लिए तैयारियों और रूपरेखा पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। पूर्व प्रत्याशी चंद्रशेखर यादव ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता बताई।

Chandauli News: पीडीए जनपंचायत को लेकर बनी रणनीति

Chandauli News: पीडीडीयू नगर। गोधना हाइवे स्थित मुलायम सिंह यादव भवन समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रविवार को मुगलसराय विधानसभा की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आगामी 13 अगस्त को होने वाली पीडीए जनपंचायत को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए कार्यक्रम की तैयारियों एवं रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया गया। जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने कहा कि संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। मुगलसराय विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चंद्रशेखर यादव ने कहा कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। इसमें सुदामा यादव, अजय इंद्रेश, तस्लीम अंसारी, नफीस अहमद, बाबूलाल यादव, बबीता यादव, पारस, राजकुमार कन्नौजिया आदि रहे।

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