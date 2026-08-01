Chandauli News: कम्पोजिट विद्यालय में बच्चों की तहरी में मिला कीड़ा
Chandauli News: पीडीडीयू नगर के कंपोजिट विद्यालय में मिड डे मील के भोजन में कीड़ा मिलने से छात्रों ने खाना खाने से मना कर दिया। प्रधानाचार्य ने तुरंत खाना वितरण रोक दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। जिले के शिक्षा अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह घटना पहले भी हो चुकी है।
Chandauli News: पीडीडीयू नगर, वरिष्ठ संवाददाता । पीडीडीयू नगर में स्थित कंपोजिट विद्यालय में मिड डे मील के तहत शुक्रवार को बच्चों के थाली में परोसे गए भोजन (तहरी) में कीड़ा निकलने का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी होते ही विद्यालय के प्रधानाचार्य ने आनन-फानन में भोजन का वितरण रोकवा दिया। वहीं बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। घटना की जानकारी होते ही विभाग में हड़कंप मच गया है। फिलहाल जिला बेसिक शिक्षाधिकारी सचिन कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच बैठा दी है। बीएसए ने खंड शिक्षाधिकारी को मामले की जांच करने का आदेश दिया है। दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नगर के पूर्वी बाजार में कंपोजिट विद्यालय का संचालन होता है। इसमें प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं में लगभग 200 बच्चे पठन-पाठन करते हैं। विद्यालय में प्रतिदिन मिड मिल का भोजन गाजियाबाद के मोदी नगर की एक एनजीओ महिला एवं विकास संस्थान की से नगर के 13 विद्यालयों में एमडीएम की सप्लाई की जाती है। शुक्रवार को दिन में पढ़ाई के बाद रसोइयों ने बच्चों को तहरी परोसी। तभी कक्षा छह के एक छात्र की थाली में परोसी गई तहरी में एक कीड़ा दिखाई दिया। कीड़ा देखते ही छात्र घबरा गया। कीड़ा निकलने की सूचना रसोइये ने प्रभारी प्रधानाचार्य के दी। जानकारी के बाद प्रधानाचार्य ने खाने का वितरण रोक दिया। वहीं कीड़ा निकलने की बात सामने आने के बाद बच्चों ने खाना खाने से इंकार कर दिया। हालांकि इस बीच कुछ बच्चों ने खाना खा चुके थे। बाद में कीड़ा निकली खिचड़ी को सैंपल के रूप में रखकर शेष खाने को फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि पहले भी विद्यालय में परोसे जाने वाले खाने में कीडे निकल चुके हैं। इस संबंध में बीएसए ने कहा कि गाजियाबाद की एक एनजीओ की ओर से रोजाना की भांति क्षेत्र के कुल 13 विद्यालयों में मिड-डे मील का वितरण किया गया था। इसी दौरान कंपोजिट विद्यालय पूर्वी बाजार, पीडीडीयू नगर में भोजन वितरण के समय एक बच्चे की थाली में एक कीड़ा निकला। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले की प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जांच में जो भी पक्ष या संस्था दोषी पाई जाएगी। उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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