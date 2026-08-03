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Chandauli News: अध्यक्ष का चुनाव कराने को व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: कमालपुर कस्बे के दर्जनों व्यापारियों ने नए अध्यक्ष के चुनाव की मांग की। व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले अध्यक्ष का निधन हो चुका है और नए अध्यक्ष के चुनाव की आवश्यकता है। नए व्यापारियों का स्वागत किया जाएगा। 14 अगस्त को निर्णय लिया जाएगा।

Chandauli News: अध्यक्ष का चुनाव कराने को व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन

Chandauli News: चंदौली, संवाददाता । व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह के मुख्यालय स्थित आवास पर रविवार को कमालपुर कस्बे के दर्जनों व्यापारी पहुंचे। इस दौरान व्यापारियोंने मांग पत्र सौंपकर कस्बे में नए अध्यक्ष का चुनाव कराए जाने की मांग किया। ताकि व्यापारियों के हित और सुरक्षा को मजबूती दिया जा सके।

व्यापारियों की मांग

इस अवसर पर कहा कि व्यापारियों ने कहा कि बीते 9 जून को कमालपुर कस्बे के अध्यक्ष सुदामा जायसवाल का आकस्मिक निधन हो गया। व्यापारी हित को देखते हुए यहां नए अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना आवश्यक है। इसपर जिलाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सभी व्यापारियों का सम्मान है। कोई भी निर्णय व्यापारी हित में लिया जाएगा। व्यापारियों का सहयोग ही संगठन की ताकत है। संगठन की मजबूती के लिए नए व्यापारियों का स्वागत है।

अगामी निर्णय

कहा कि आगामी 14 अगस्त को प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद साधना सिंह के आने पर कमालपुर में नए अध्यक्ष के लिए निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए सभी को सूचित भी किया जाएगा। इस मौके पर नीरज अग्रहरि, संजय रस्तोगी, संदीप जायसवाल उर्फ बबलू, अमित जायसवाल उर्फ दीपू, रितेश पांडेय, शिवजी वर्मा, आनंद रस्तोगी, गोपी जायसवाल, धीरज अग्रहरि, कलाधर प्रसाद, प्रमोद रस्तोगी, संजय अग्रहरि, दिनेश गुप्ता, गुड्डू मौर्य, पिंटू शर्मा, चेतन जायसवाल, गणेश अग्रहरि, संजय त्रिशुलिया, बाल मकुंद रस्तोगी, चंदन कुमार, राजू बिंद आदि मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कमालपुर में नए अध्यक्ष के चुनाव की मांग क्यों की गई?
व्यापारी हित को देखते हुए यहां नए अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना आवश्यक है।
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