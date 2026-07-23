Chandauli News: सावन शुरू होने से पहले सड़कों पर गड्ढों को भरवाने का निर्देश

Chandauli News: चंदौली। आगामी श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जिले में कानून-व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम व्यवस्थाओं के उद्देश्य से गुरुवार को डीएम चंद्र मोहन गर्ग और एएसपी सदर अनन्त चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित नवीन सभागार में पीस कमेटी की बैठक हुई। इसमें प्रमुख मंदिरों के आसपास साफ-सफाई, पेयजल की समुचित व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत, आवश्यकतानुसार डायवर्जन व्यवस्था, पार्किंग स्थल, भीड़-भाड़ के प्रभावी नियंत्रण एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही सड़कों पर मौजूद गड्ढों को तत्काल भरवाने, सड़क किनारे खुले नालों को ढंकवाने और पूरे मार्ग पर स्वच्छता एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि श्रावण मास में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। मंदिरों एवं मार्गों पर नियमित साफ-सफाई, पर्याप्त पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सड़क मरम्मत तथा अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि श्रावण मास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। प्रमुख मंदिरों, कांवड़ मार्गों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार डायवर्जन लागू किया जाएगा। पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाएगी। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रभावी पुलिस व्यवस्था एवं निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन, सभी उप-जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।