Chandauli News: बरहनी में 26 जोडों की कराई गई शादी

Chandauli News: धीना, हिन्दुस्तान संवाद। बरहनी ब्लाक परिसर में शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। आचार्य पुरोहित पंडित दीनानाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोचार के बीच 26 जोडों की शादी कराई गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। वहीं घरातियों और बरातियों के लिए जलपान और खानपान के इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए शासन स्तर से प्रति वैवाहिक जोड़े पर एक लाख खर्च किया जाता है। इसी क्रम मे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बरहनी ब्लाक पर सामूहिक शादी का आयोजन किया गया। जिसमें 24 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज से सात फेरे लिए।

वहीं दो मुस्लिम जोडों का निकाह कराया गया। मुख्य अतिथि सैयदराजा विधायक सुशील सिंह ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह योजना से गरीब आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों और उनकी बेटियों के हाथ पीले करा रही है। कहा की अब बेटिया बोझ नहीं है। बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी शासन बखूबी उठा रहा है। बरहनी ब्लाक प्रमुख पति महेन्द्र सिंह ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए मंगल भविष्य की कामना की। अंत में सभी नवविवाहित जोडों को प्रमाण पत्र सहित फलदार पौधे भी जनप्रतिनिधियों ने भेंट किए। इस अवसर पर बीडीओ बरहनी शरद चंद्र शुक्ला, एडीओ राजेश सिंह, मनोज त्रिपाठी, सुरेन्द्र, सियालाल यादव, राजेश कुमार, रविन्द्र त्रिपाठी, पिंटू राय, मृत्युंजय सिंह दीपू, सुनील मौजूद रहे।