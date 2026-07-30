Chandauli News: किसान बनकर खाद की दुकान पर पहुंचे तहसीदार, दुकानदार की खुली पोल
Chandauli News: दुकान पर धांधली की शिकायत सामने आने पर लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुतिदुकान पर धांधली की शिकायत सामने आने पर लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुतिदुकान पर ध
Chandauli News: चकिया, हिन्दुस्तान संवाद। खाद बीज की दुकानों पर लगातार मिल रही अनियमितताओं की शिकायतों के बीच बुधवार को चकिया तहसील के तहसीलदार देवेंद्र कुमार यादव किसान बनकर सैदूपुर बाजार स्थित पीपी खाद भंडार पहुंचे। वहां उन्होंने दुकानदार से पूछा कि बिना आधार के खाद मिल जाई का भइया? दुकानदार के जवाब और उसके बाद हुए खुलासे ने प्रशासन को भी चौंका दिया है। जिसमें खाद की बिक्री में बड़ी धांधली सामने आई है। तहसीलदार ने दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति करते हुए इसकी रिपोर्ट डीएम को भेज दी है। तहसीलदार के पूछने पर दुकानदार ने जवाब दिया कि जेतना खाद चाही, मिल जाई... खाली आधार कार्ड दे दीजिए। तहसीलदार की जांच में सामने आया कि कई किसानों को फार्मर रजिस्ट्री और खतौनी का सत्यापन किए बिना केवल आधार कार्ड के आधार पर खाद वितरित की जा रही थी, जो शासन के निर्धारित नियमों के विपरीत है。
तहसीलदार की जांच
इसके बाद तहसीलदार ने अपनी पहचान उजागर करते हुए दुकान का स्टॉक रजिस्टर, बिक्री अभिलेख और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच की। मौके पर मौजूद कई किसानों, जिनमें कुछ भूमिहीन भी शामिल थे, उनके बयान दर्ज किए गए। प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं मिलने पर तहसीलदार ने दुकान के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति सहित विस्तृत जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी है।
सरकार के नियम
तहसीलदार देवेंद्र कुमार यादव ने कहा कि शासन ने खाद वितरण के लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं। किसान की पहचान, फार्मर रजिस्ट्री और आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन किए बिना खाद का वितरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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