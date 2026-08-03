Chandauli News: मां काली के दरबार में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय
Chandauli News: पीडीडीयू नगर के सुभाष पार्क में नया मां काली मंदिर स्थापित किया गया है, जहां पूर्व सांसद डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय ने पूजा-अर्चना की। उन्होंने 101 नारियल अर्पित किए और प्रदेश एवं देश की सुख-समृद्धि की कामना की। उनके द्वारा की गई प्रार्थना में भक्तों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, और वातावरण भक्ति से गुंजायमान हो गया।
Chandauli News: पीडीडीयू नगर। नगर के सुभाष पार्क के समीप नवनिर्मित मां काली मंदिर में रविवार की शाम पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने हवन में आहुति दी और मां काली को 101 नारियल अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने जनपद, प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि, शांति एवं जनकल्याण के लिए विशेष प्रार्थना की। पूजन के समय मंदिर परिसर भक्तिमय नारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने जय मां काली के जयकारे लगाए और अनुष्ठान में सहभागिता की। पूजा के बाद डॉ. पाण्डेय ने मंदिर की प्राचीन धार्मिक परंपरा की सराहना की।
उन्होंने कहा कि मां काली की कृपा से समाज में सद्भाव, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मां सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें और देश को हर संकट से बचाएं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।