Chandauli News: कर्मनाशा नदी में पानी के अभाव से धान की रोपाई पर संकट
Chandauli News: फोटो 15: नौगढ़ क्षेत्र के कर्मनाशा नदी में तलहटी में जमा पानी। कर्मनाशा नदी में पानी के अभाव से धान की रोपाई पर संकटकर्मनाशा नदी में पानी के अभाव से ध
Chandauli News: नौगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। असाढ़ मास समाप्त होने के बावजूद नौगढ़ तहसील क्षेत्र से होकर बहने वाली कर्मनाशा नदी का पानी तलहटी तक ही सीमित है। इस वर्ष मानसून की धीमी रफ्तार और सामान्य से कम वर्षा होने से नदी का जलस्तर काफी नीचे बना हुआ है। वहीं ताल तलैया पोखरों में पानी अपर्याप्त होने से किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। जिससे खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की रोपाई का कार्य सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र के अधिकांश किसान वर्षा पर निर्भर रहकर खेती करते हैं। सामान्य वर्षों में असाढ़ माह के अंत तक कर्मनाशा नदी लबालब रहती है।खेतों
में पर्याप्त नमी होने से धान की रोपाई लगभग पूरी हो जाती थी। लेकिन इस बार जुलाई के अंतिम सप्ताह तक भी पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेत सूखे पड़े हैं। अधिकांश किसानों के पास सिंचाई का कोई वैकल्पिक साधन नहीं होने से धान की नर्सरी तैयार होने के बावजूद रोपाई का कार्य रुका हुआ है। किसानों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं होने पर रोपाई में विलंब होने से धान की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ जाएगा। उत्पादन घटने से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान की समय पर रोपाई अच्छी पैदावार के लिए बेहद जरूरी होती है। लगातार कम वर्षा रहने से मिट्टी में नमी की कमी बनी रहती है। जिसका सीधा प्रभाव फसल की वृद्धि पर पड़ता है।
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