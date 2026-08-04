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Chandauli News: साफ सफाई के अभाव में मंदिर मार्ग पर जलभराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: सावन के पहले सोमवार के लिए शासन और प्रशासन द्वारा साफ-सफाई और सुरक्षा पर निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं। बावजूद इसके, टिमिलपुर में सफाई कर्मी की कमी के कारण जलभराव और गंदगी बढ़ी हुई है। व्यापारी आन्दोलनों की चेतावनी दे रहे हैं। बीडीओ ने समाधान का आश्वासन दिया है।

Chandauli News: साफ सफाई के अभाव में मंदिर मार्ग पर जलभराव

Chandauli News: सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद। सावन माह का पहला सोमवार को लेकर शासन प्रशासन की ओर से लगातार साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इसके बाद भी कस्बा के नागेपुर और टिमिलपुर तहसील मुख्यालय का गांव होने के बाद भी जलभरॉव और गंदगी का अंबार लगा है। आरोप है कि टिमिलपुर में सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं होने से मंदिर मार्ग से लेकर स्कूल और तहसीलों का साफ सफाई कार्य बाधित है। शिकायत के बाद भी विभागीय अधिकारी अनजान बने हुए है। व्यापारियों ने समस्या को लेकर आन्दोलन की चेतावनी दिया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष केके सोनी, रमेश राम, राकेश मोदनवाल ने समस्या का समाधान नहीं होने पर आन्दोलन की चेतावनी दिया है।

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बीडीओ विजय सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से शिकायत मिली है। शीघ्र ही समस्या का समाधान कराया जाएगा।

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