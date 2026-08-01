Chandauli News: आभूषण की दुकान से 7.50 लाख के सोने का लॉकेट लेकर उचक्का फरार

Chandauli News: इलिया कस्बे स्थित विशाल अलंकार ज्वेलर्स में एक युवक ने दुकानदार को बातों में उलझाकर 7.50 लाख रुपये के सोने के लॉकेट का पैकेट चुरा लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

Chandauli News: इलिया(चंदौली), हिन्दुस्तान संवाद। इलिया कस्बा स्थित विशाल अलंकार ज्वेलर्स में शुक्रवार की दोपहर जंतर खरीदने के बहाने आए एक युवक ने दुकानदार को बातों में उलझाकर करीब 7.50 लाख रुपये मूल्य के सोने के लॉकेट का पैकेट चोरी कर लिया। उसके बाद वहां से फरार हो गया। सोने का लॉकेट चोरी होने की घटना की जानकारी होने पर दुकानदार और स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया। पीड़ित की शिकायत पर इलिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

चोरी की घटना का विवरण इलिया कस्बा निवासी दुकान संचालक आलोक कुमार वर्मा किसी निजी कार्य से वाराणसी गए थे। उनकी अनुपस्थिति में दुकान पर उनके पुत्र विशाल वर्मा बैठे थे। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे एक युवक ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचा और जंतर व सोने के लॉकेट दिखाने को कहा। विशाल वर्मा तिजोरी से अलग-अलग डिजाइन के लॉकेट निकालकर दिखाने लगे। इसी दौरान युवक ने उन्हें बातचीत में उलझा दिया और मौका पाकर करीब 7.50 लाख रुपये मूल्य के सोने के लॉकेट का एक पैकेट लेकर चुपचाप निकल गया।

पुलिस की कार्रवाई कुछ देर बाद सामान का मिलान करने पर लॉकेट का पैकेट गायब मिला। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो इसकी सूचना इलिया थाने में दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। फुटेज में एक संदिग्ध युवक की गतिविधियां कैद होने की बात सामने आई है। पीड़ित आलोक कुमार वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोपी की पहचान थानाध्यक्ष चंदन राय ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के बाजार और संभावित मार्गों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देखी जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गए आभूषण बरामद करने का प्रयास किया जाएगा。