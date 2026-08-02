Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chandauli News: चोरी की मोबाइल के साथ शातिर चोर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
Follow us on Google News
share

Chandauli News: पीडीडीयू नगर में जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में एक अंतरप्रांतीय चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की पांच मोबाइल बरामद हुई। जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपी प्रयागराज का निवासी है और वह ट्रेनों एवं स्टेशनों पर यात्रियों की संपत्ति चुराने में संलिप्त था।

Chandauli News: चोरी की मोबाइल के साथ शातिर चोर गिरफ्तार

Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। पीडीडीयू जंक्शन पर शनिवार की भोर जीआरपी एवं आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में एक अंतरप्रांतीय शातिर चोर गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास चोरी की पांच मोबाइल बरामद हुआ है। जीआरपी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दी है। जीआरपी कोतवाल सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार की भोर आरपीएफ इंस्पेक्टर अनिता कुमारी के साथ चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान प्लेटफार्म संख्या दो के पूर्वी छोर पर एक संदिग्ध युवक चेकिंग देख भागने लगा। लेकिन जवानों ने दौड़कर पकड़ लिया। संदेह के आधार पर तलाशी में चोरी की पांच मोबाइल बरामद हुई। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी प्रयागराज जिले के कुखुड़ी गांव निवासी राजकुमार भारती है।

पूछताछ में उसने ट्रेनों व स्टेशन पर यात्रियों का सामान चोरी कर बेचने की बात कबूली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन चोरी की मुकदमा दर्ज पहले से है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandauli News Crime News Chandauli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।