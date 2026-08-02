Chandauli News: चोरी की मोबाइल के साथ शातिर चोर गिरफ्तार
Chandauli News: पीडीडीयू नगर में जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में एक अंतरप्रांतीय चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की पांच मोबाइल बरामद हुई। जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपी प्रयागराज का निवासी है और वह ट्रेनों एवं स्टेशनों पर यात्रियों की संपत्ति चुराने में संलिप्त था।
Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। पीडीडीयू जंक्शन पर शनिवार की भोर जीआरपी एवं आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में एक अंतरप्रांतीय शातिर चोर गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास चोरी की पांच मोबाइल बरामद हुआ है। जीआरपी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दी है। जीआरपी कोतवाल सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार की भोर आरपीएफ इंस्पेक्टर अनिता कुमारी के साथ चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान प्लेटफार्म संख्या दो के पूर्वी छोर पर एक संदिग्ध युवक चेकिंग देख भागने लगा। लेकिन जवानों ने दौड़कर पकड़ लिया। संदेह के आधार पर तलाशी में चोरी की पांच मोबाइल बरामद हुई। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी प्रयागराज जिले के कुखुड़ी गांव निवासी राजकुमार भारती है।
पूछताछ में उसने ट्रेनों व स्टेशन पर यात्रियों का सामान चोरी कर बेचने की बात कबूली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन चोरी की मुकदमा दर्ज पहले से है।
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