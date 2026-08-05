Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chandauli News: सुबह से छाए रहे बादल, दोपहर बाद निकली धूप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
Follow us on Google News
share

Chandauli News: पीडीडीयू नगर में मंगलवार सुबह से बादलों के बीच हल्की फुहारें पड़ीं, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिली। किसानों ने धान की रोपाई में तेजी लाई। हालांकि, बाद में धूप से लोग परेशान रहे। मौसम विभाग ने अगले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है।

Chandauli News: सुबह से छाए रहे बादल, दोपहर बाद निकली धूप

Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। जिले में मंगलवार की सुबह से छाए बादलों के बीच रुक-रुक कर फुहारें पड़ी। इससे उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं किसानों को भी फायदा हुआ है। जिससे धान की रोपाई में सहूलियत हुई है। बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी आने के बाद किसानों ने धान की रोपाई में तेजी ला दी है। बारिश से उमसभरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली। लेकिन दोपहर बाद निकली धूप से लोग परेशान दिखे। मंगलवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहने और हल्की फुहारें पड़ने से तापमान में भी गिरावट आई और मौसम सुहावना बना रहा।

ये भी पढ़ें:Rampur News: मंगलवार दोपहर हुई बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहाना

वहीं दोपहर बाद निकली तीखी धूप से उमसभरी गर्मी ने लोगों को खूब बेहाल किया। इसी में बिजली कटौती से लोग परेशान दिखे। चंधासी उपकेंद्र से नगर को होने वाली आपूर्ति दोपहर में बारह बजे से दो बजे तक विभिन्न क्षेत्र में आती जाती रही। जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में बारिश होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:Banda News: सुबह से छाए काले मेघ, 14 मिलीमीटर हुई बारिश
ये भी पढ़ें:Katihar News: उमस से बेहाल कटिहार, लेकिन खेतों के लिए मेहरबान मानसून
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandauli News Weather Forecast Chandauli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।