Chandauli News: सुबह से छाए रहे बादल, दोपहर बाद निकली धूप
Chandauli News: पीडीडीयू नगर में मंगलवार सुबह से बादलों के बीच हल्की फुहारें पड़ीं, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिली। किसानों ने धान की रोपाई में तेजी लाई। हालांकि, बाद में धूप से लोग परेशान रहे। मौसम विभाग ने अगले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है।
Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। जिले में मंगलवार की सुबह से छाए बादलों के बीच रुक-रुक कर फुहारें पड़ी। इससे उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं किसानों को भी फायदा हुआ है। जिससे धान की रोपाई में सहूलियत हुई है। बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी आने के बाद किसानों ने धान की रोपाई में तेजी ला दी है। बारिश से उमसभरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली। लेकिन दोपहर बाद निकली धूप से लोग परेशान दिखे। मंगलवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहने और हल्की फुहारें पड़ने से तापमान में भी गिरावट आई और मौसम सुहावना बना रहा।
वहीं दोपहर बाद निकली तीखी धूप से उमसभरी गर्मी ने लोगों को खूब बेहाल किया। इसी में बिजली कटौती से लोग परेशान दिखे। चंधासी उपकेंद्र से नगर को होने वाली आपूर्ति दोपहर में बारह बजे से दो बजे तक विभिन्न क्षेत्र में आती जाती रही। जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में बारिश होने की उम्मीद है।
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