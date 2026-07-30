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Chandauli News: जनपद न्यायाधीश ने राजकीय बाल गृह का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: फोटो-32-बिछियां स्थित राजकीय बाल गृह में निरीक्षण के दौरान जनपद न्यायाधीश एवं अन्य न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी। जनपद न्यायाधीश ने राजकीय बाल गृह का क

Chandauli News: जनपद न्यायाधीश ने राजकीय बाल गृह का किया निरीक्षण

Chandauli News: चंदौली। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी ने बुधवार को बिछियां स्थित राजकीय बाल गृह (शिशु/राजकीय) विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अधिकरण का निरीक्षण किया। इस दौरान 7 बालक एवं 4 बालिका संस्था में पाई गई। बच्चों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा स्थिति, खान पान, सुरक्षा व्यवस्था और शौचालय का समुचित प्रबंधन देखने को मिला। इस मौके पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विकास वर्मा, प्राधिकरण की सचिव निकिता गौड़, अपर जिलाधिकारी न्यायिक रतन वर्मा, किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट नवनीत कुमार, डीसी मनरेगा आरके चतुर्वेदी, जेजेबी सदस्य निशांत अख्तर, ताहिर हुसैन, धर्मेंद्र कुमार सिंह, बाल कल्याण समिति सदस्य डाक्टर किरन त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डाक्टर पारितोष मिश्र, विशेष किशोर पुलिस इकाई नीतिश कुमार यादव, जिला प्रोवेशन अधिकारी प्रभात कुमार, प्रबंधक अरविंद कुमार मौजूद रहे।

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