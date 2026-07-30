Chandauli News: खाद की दुकानों पर स्टॉक और रजिस्टर का एसडीएम ने की जांच
Chandauli News: फोटो-25- सकलडीहा में खाद की दुकानों पर रजिस्टर की जांच करती एसडीएम आकांक्षा सिंहखाद दुकानों की स्टॉक और रजिस्टर का एसडीएम ने किया जांचखाद दुकानों की स
Chandauli News: सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद। जिलाधिकारी चन्द्रमोहन गर्ग के निर्देश पर एसडीएम आकांक्षा सिंह ने तहसील के विभिन्न क्षेत्र में संचालित खाद की दुकानों का बुधवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खाद दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर और पंजीयन संबधित दस्तावेजों का मिलान किया। कई दुकानदारों की ओर से स्टॉक का मिलान नही कराए जाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। विभागीय जांच पड़ताल से दुकानदारों में खलबली मची रही। एसडीएम आकांक्षा सिंह ने तहसीलदार अनुराग सिंह और नायब तहसीलदार दिनेश चन्द्र शुक्ल और राजेन्द्र प्रसाद के साथ क्षेत्र के चहनिया, कमालपुर, गौसपुर, डेढ़ावल, नागेपुर, तेन्दुई और सकलडीहा में संचालित विभिन्न खाद बीज की दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान दुकानदारों से स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन और रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी ली। दुकानों पर मौजूद ग्राहकों से क्रय विक्रय रेट के बारे में जाना। एसडीएम की औचक निरीक्षण और छापेमारी की कार्रवाई से खलबली मची हुई है। एसडीएम आकांक्षा सिंह ने बताया कि शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार खाद बीज की काला बाजारी की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर दुकानदारों को स्टॉक रजिस्टर को मेंटनेंस रखने और दिखाने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर तहसीलदार अनुराग सिंह, नायब तहसीलदार दिनेश चन्द्र शुक्ल सहित अन्य मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।