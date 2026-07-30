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Chandauli News: खेल मैदान की सरकारी भूमि से हटा अतिक्रमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: नौगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। चकरघट्टा थाना क्षेत्र के बरवाडीह गांव में खेल मैदान के

Chandauli News: खेल मैदान की सरकारी भूमि से हटा अतिक्रमण

Chandauli News: नौगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। चकरघट्टा थाना क्षेत्र के बरवाडीह गांव में खेल मैदान के लिए सुरक्षित सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार को प्रशासन ने कार्रवाई की है। एसडीएम विनय मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण ध्वस्त करा कर भूमि को कब्जामुक्त कराया। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 67 के अन्तर्गत पारित बेदखली आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की गई।गांव के तीन लोगों ने खेल मैदान की भूमि पर मकान बना लिए था। जबकि सात व्यावसायिक दुकानें भी संचालित की जा रही थीं। राजस्व विभाग से संबंधित लोगों को दो बार नोटिस देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था।

निर्धारित समयावधि में आदेश का पालन नहीं किए जाने पर प्रशासन ने नियमानुसार जेसीबी से अवैध निर्माण हटवा दिया। इस दौरान तहसीलदार राहुल सिंह थानाध्यक्ष संतोष कुमार राजस्व विभाग के लेखपाल तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारी एवं भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। एसडीएम विनय मिश्रा ने कहा कि खेल मैदान जैसी सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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