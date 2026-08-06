Chandauli News: अमृत सरोवर की जमीन से हटाया गया 23 साल पुराना अतिक्रमण
Chandauli News: फोटो 07: इलिया कस्बा स्थित लक्ष्मीबाई अमृत सरोवर की जमीन से अतिक्रमण हटवाते तहसील प्रशासन के अधिकारी।अमृत सरोवर की जमीन से हटाया गया 23 साल पुराना अति
Chandauli News: इलिया,हिन्दुस्तान संवाद। इलिया कस्बा स्थित रानी लक्ष्मीबाई अमृत सरोवर की सरकारी भूमि पर वर्षों से किए गए अतिक्रमण बुधवार को उप जिलाधिकारी के निर्देश पर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम तैनात रही। इस दौरान काफी गहमागहमी बनी रही। तहसील प्रशासन के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई अमृत सरोवर की आराजी संख्या 518, रकबा 0.481 हेक्टेयर भूमि पर कई लोगों ने पिछले 23 वर्षों से मकान का ढांचा बनाकर कब्जा कर रखा था। इस कारण अमृत सरोवर की सरकारी भूमि का उपयोग नहीं हो पा रहा था। मामले की जांच के बाद उपजिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था।
इस दौरान अतिक्रमण हटाने का आदेश मिलते ही नायब तहसीलदार मोहम्मद आरिफ और नायब तहसीलदार आलोक निषाद के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम बुधवार को पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी चंदन राय की मौजूदगी में सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेसीबी मशीन से अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की कार्रवाई देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ लगी रही। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी भूमि, तालाब, अमृत सरोवर तथा अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
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