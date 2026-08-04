Chandauli News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

Chandauli News: पीडीडीयू नगर में सावन माह के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों में उमड़ पड़ी। भक्त जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रही। भक्तों ने गंगाजल और अन्य पूजा सामग्री के साथ भगवान शिव की पूजा की।

Chandauli News: पीडीडीयू नगर(चंदौली), हिटी। सावन माह के पहले सोमवार को जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भोर से ही शिवभक्त जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। भक्तों ने जलाभिषेक कर हर-हर महादेव का उदघोष किया और बोल बम के जयकारे लगाए। वहीं कांवरियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का गंगाजल से अभिषेक कर सुख-समृद्धि और परिवार की मंगलकामना की। दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइने लगी रहीं। शिव मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सावन के पहले सोमवार पर सकलडीहा स्थित स्वयंभू कालेश्वर महादेव धाम और शिकारगंज के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें दर्शन-पूजन और जलाभिषेक के लिए लगी रहीं। कांवरियों ने गंगाजल अर्पित कर बाबा विधि-विधान से दर्शन पूजन किया। वहीं शिकारगंज के हेतिमपुर स्थित जागेश्वर धाम में चंदौली जनपद के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने दुग्धाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान काफी संख्या पुलिस तैनात रही। वहीं सीसीटीवी निगरानी में भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक कर दर्शन पूजन किया। वहीं पड़ाव प्रतिनिधि के अनुसार, पड़ाव क्षेत्र के व्यासनगर स्थित वेदव्यास महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक कर दर्शन पूजन किया। इस दौरान सुबह से लेकर देर शाम तक भक्तों की भीड़ रही.

बाबा का किया जलाभिषेक। सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद। सावन माह के पहले सोमवार को चतुर्भुजुपर स्थित स्वंय भू कॉलेश्वर महादेव मंदिर और सकलडीहा के महेश्वर नाथ मंदिर पर सुबह से श्रद्धालुओं और कावरियों की भीड़ उमड़ पड़ी। भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए कावर यात्रियों के साथ महिलाओं ने दर्शन पूजन किया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही.

श्रद्धालुओं की भारी संख्या सावन माह के पहले सोमवार को व्रती महिलाओं ने वेल पत्र, धतूरा, जल, दही, कनेल का फूल सहित विभिन्न प्रकार की पूजा सामाग्री के साथ शिवालयों में पहुंचकर विधि विधान से विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच जलाभिषेक किया। वही कावरियों का जत्था सुबह तीन बजे भोर से ही मंदिर परिसर में लम्बी लाइन लगाकर पट खुलते ही जयकारा के साथ जलाभिषेक किया। सीओ कृष्ण मुरारी और कोतवाल भूपेन्द्र निषाद पुलिस फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था में डटे रहे। मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी पीयूष तिवारी और पुजारी राजेश पांडेय मंदिर में सुबह से ही डटे रहे। मंदिर के पुरोहित रामनिवास पाठक लगातार मंत्रोच्चारण के बीच भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते रहे.

भोजापुर रेलवे क्रासिंग पर जाम से परेशान रहे भक्त: सकलडीहा। सावन के पहले सोमवार को सकलडीहा स्थित चतुर्भुजपुर में कालेश्वरधाम में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके चलते पीडीडीयू-पटना रेलखंड पर भोजापुर रेलवे क्रासिंग पर बंद गेट खुलने के बाद जाम लग गया। भीड़ को देखते हुए भोजापुर रेलवे क्रासिंग पर पुलिस तैनात की गई थी। इसके बाद भी भोजापुर रेलवे क्रासिंग पर सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनों के आवागमन के कारण काफी परेशान रहे। वाहनों की लंबी कतार लगने के कारण पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस मौके पर एसआई राजेन्द्र सिंह पुलिस कर्मियों के साथ जाम हटाने में परेशान रहे.