Chandauli News: नौगढ़ सीएचसी में लगेगी अल्ट्रासाउंड मशीन, मरीजों को होगी सहूलियत

Chandauli News: पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्र में शव वाहन की भी मुहैया होगी सुविधानौगढ़ सीएचसी में लगेगी अल्ट्रासाउंड मरीजों को होगी सहूलियतनौगढ़ सीएचसी में लगेगी अल्ट्रास

Chandauli News: नौगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। जिले के सुदूर वनांचल एवं पर्वतीय क्षेत्र नौगढ़ के लोगों को जल्द ही स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर जल्द ही अल्ट्रासांउड मशीन के साथ ही शव वाहन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए रार्बटसगंज सांसद छोटेलाल सिंह खरवार की पहल पर सीएसआर फंड से मशीन लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इससे जंगली और पहाड़ी क्षेत्र के लोगें को अब जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल में ही सस्ती और अच्छी जांच की सहूलियत होगी। इससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। सांसद छोटेलाल सिंह खरवार की पहल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नौगढ़ में सीएसआर फंड के माध्यम से अल्ट्रासाउंड मशीन और शववाहन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सांसद की पहल पर बीते दिनों नौगढ़ पहुंचे जिलाधिकारी ने जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को आवश्यक स्टीमेट तैयार कराने का निर्देश भी दे दिया हैं.

क्षेत्र की जानकारी चंदौली जिले की चकिया विधानसभा सोनभद्र जिले के रार्बटसगंज लोकसभा अंतर्गत आती है। इसी विधानसभा क्षेत्र में नौगढ़ तहसील भी है। सोनभद्र से छोटेलाल सिंह खरवार सांसद है। सांसद ने बताया कि नौगढ़ क्षेत्र जनपद का सबसे पिछड़ा और दुर्गम इलाका माना जाता है। यहां लंबे समय से अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिससे गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य मरीजों को जांच के लिए चकिया, जिला मुख्यालय चंदौली या वाराणसी तक जाना पड़ता है। इससे मरीजों को आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

स्थानीय राहत उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर अल्ट्रासाउंड मशीन लग जाने से सैकड़ों लोगों को राहत मिलेगी। जिससे समय पर बेहतर उपचार मिल सकेगा। क्षेत्र में शववाहन की सुविधा न होने से दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य कारणों से मृत्यु होने पर परिजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला चिकित्सालय तक ले जाने के लिए निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है।जिससे गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। कई बार विपत्ति की घड़ी में लोगों को कर्ज लेकर वाहन की व्यवस्था करनी पड़ती है.

प्रशासन की पहल क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देखते हुए सीएसआर फंड से अल्ट्रासाउंड मशीन और शववाहन उपलब्ध कराने की पहल पर प्रशासन ने सकारात्मक पहल किया है। जिलाधिकारी ने सीएमओ को स्टीमेट तैयार कराने का निर्देश दिया है। सांसद की पहल से क्षेत्र वासियों में काफी हर्ष व्याप्त है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अल्ट्रासाउंड मशीन और शववाहन की सुविधा मिलने से क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को स्थानीय स्तर पर लाभ मिलेगा.

आर्थिक रूप से कमजोर की सहायता जिले के अतिपिछड़े और पर्वतीय एवं जंगली इलाके में संचालित सीएचसी नौगढ़ में अल्ट्रासाउंड मशीन और शव वाहन नहीं होने से काफी दिक्कत होती थी। आमजन एवं मरीजों की सुविधाओं के देखते हुए वहां यह सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। ताकि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इलाज की सस्ती और बेहतर सुविधा सुलभ हो सके। छोटेलाल सिंह खरवार, सांसद, राबर्टसगंज (सोनभद्र)।