Chandauli News: पीएचसी की बंद हेल्थ एटीएम संचालित करने का निर्देश
Chandauli News: शहाबगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ एटीएम मशीन को सक्रिय करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विधायक कैलाश आचार्य ने जल्द ही इसे चालू करने का निर्देश दिया है। इस मशीन से मरीजों को कई स्वास्थ्य परीक्षण मिनटों में उपलब्ध होंगे, जिससे उन्हें निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Chandauli News: शहाबगंज, हिन्दुस्तान संवाद। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में लंबे समय से रखी हेल्थ एटीएम मशीन को शीघ्र संचालित कराने की दिशा में पहल तेज हो गई है। क्षेत्रीय विधायक कैलाश आचार्य ने मुख्य चिकित्साधिकारी से दूरभाष पर वार्ता कर सप्ताहभर के अंदर हेल्थ एटीएम मशीन को चालू कराने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को भाजपा नेता प्रेम नारायण सिंह उर्फ मंटू सिंह ने विधायक से मुलाकात कर इसकी जानकारी दी। हेल्थ एटीएम मशीन के पुनः शुरू होने के बाद मरीजों को वजन, लंबाई बीएमआई ,बॉडी फैट, शरीर का तापमान, रक्तचाप,ऑक्सीजन स्तर, पल्स रेट, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन,लिपिड प्रोफाइल (कोलेस्ट्रॉल), यूरिक एसिड,डेंगू, मलेरिया,टाइफाइड एवं एचआईवी जैसी रैपिड जांच, ईसीजी, फेफड़ों की कार्यक्षमता (पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट), आंखों की रोशनी, कलर ब्लाइंडनेस, मूत्र एवं गर्भावस्था परीक्षण जैसी अनेक जांचें कुछ ही मिनटों में उपलब्ध हो सकेंगी।
जिससे चिकित्सकों को भी इलाज करने में सुविधा होगी। इस सुविधा के शुरू होने से मरीजों को निजी पैथोलॉजी और अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तथा कम समय में जांच रिपोर्ट मिलने के साथ अनावश्यक आर्थिक खर्च से भी राहत मिलेगी। विधायक कैलाश आचार्य ने कहा कि शहाबगंज क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है।
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