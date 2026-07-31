Chandauli News: शिष्यों में सदाचार और श्रेष्ठ आचरण से प्रसन्न होते हैं गुरू

Chandauli News: पड़ाव स्थित गुरु की प्रसन्नता शिष्यों के श्रेष्ठ आचरण में निहित है पड़ाव स्थित गुरु की प्रसन्नता शिष्यों के श्रेष्ठ आचरण में निहित है पड़ाव स्थित गुरु

Chandauli News: पड़ाव, हिन्दुस्तान संवाद। पड़ाव चौराहे स्थित अवधूत भगवान राम आश्रम में गुरुपूर्णिमा के उपलक्ष्य में दूसरे दिन गुरुवार को गोष्ठी आयोजित हुई। गोष्ठी में पुज्य गुरुदेव संभव राम जी ने शिष्यों, श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए आशीर्वचन में कहा कि गुरु की केवल प्रशंसा करने या उनके गुणों का वर्णन करने से जीवन नहीं बदलता। वास्तविक श्रद्धा तभी सिद्ध होती है जब गुरु की वाणी को जीवन में उतारा जाए। ज्ञान, चाहे कितना भी व्यापक क्यों न हो, यदि वह व्यवहार में न आए तो उसका कोई मूल्य नहीं है। गुरु की सबसे बड़ी प्रसन्नता अपने शिष्यों की सफलता, सदाचार और श्रेष्ठ आचरण में होती है।

युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सुझाव पूज्य गुरुदेव ने कहा कि विशेष रूप से युवाओं को सत्संग, सद्ग्रंथों और गुरु-वाणी से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वही उनके उज्ज्वल भविष्य का आधार है। अन्यथा समाज में बढ़ती हिंसा, स्वार्थ, पारिवारिक कलह और नैतिक पतन जैसी प्रवृत्तियाँ जीवन को विनाश की ओर ले जाती हैं। बताया कि किसी भी निर्बल, पीड़ित अथवा असहाय व्यक्ति पर अत्याचार करना अंततः अपने ही कर्मों को नष्ट करना है। कर्म का विधान अत्यंत सूक्ष्म और अटल है, उसका परिणाम कभी न कभी अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए अहंकार, अन्याय और शोषण से दूर रहना ही कल्याण का मार्ग है।

समाज में नकारात्मकता पूज्य गुरुदेव ने समाज में फैल रही नकारात्मक मानसिकता, अंधविश्वास, भय, महिलाओं और कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचार तथा मिलावटी खान-पान जैसी समस्याओं पर भी चिंता व्यक्त की। बौद्ध भिक्षु, मछुआरे की पत्नी, कुत्ते और मछली के प्रसंग के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने समझाया कि कर्मों का प्रभाव अनेक जन्मों तक चलता है। इसलिए वर्तमान जीवन में किए गए प्रत्येक कर्म का दूरगामी परिणाम होता है। यही कारण है कि मनुष्य को हर कार्य सोच-समझकर करना चाहिए। साधु की करुणा, संयम, सत्य और सदाचार के साथ सैनिक का साहस, अनुशासन और राष्ट्र-रक्षा का संकल्प भी आवश्यक है। गोष्ठी की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व अपर महानिदेशक डॉ. विजय प्रताप ने की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के एडीजीपी विवेकानंद, भोलानाथ त्रिपाठी, डॉ. धनंजय राव, डॉ. अजय सिंह, प्रबल प्रताप सिंह, उदय नारायण पाण्डेय, शशिभूषण सिंह मौजूद रहे। धन्यवाद संस्था के व्यवस्थापक हरिहर यादव ने दिया।