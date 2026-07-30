Chandauli News: नए सरकार की कुटिया में देर रात तक चलता रहा गुरु दर्शन-पूजन का सिलसिला

Chandauli News: नए सरकार की कुटिया में देर रात तक चलता रहा गुरु दर्शन-पूजन का सिलसिलानए सरकार की कुटिया में देर रात तक चलता रहा गुरु दर्शन-पूजन का सिलसिलानए सरकार की

Chandauli News: चंदौली। गुरु पूर्णिमा पर्व पर नगर स्थित नए सरकार की कुटिया में बुधवार को गुरु के दर्शन-पूजन को जिले के साथ ही विभिन्न प्रदेशों से आए भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। सुबह से शुरू हुआ गुरु दर्शन-पूजन का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। इस दौरान भक्तों की लंबी लाइन लगी रही। भक्त अपनी बारी आने पर विधि-विधान पूर्वक गुरु का दर्शन-पूजन कर सुख-समृद्धि और लोक कल्याण की कामना किया। साथ ही गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। कुटिया में दूसरे प्रदेशों से आए भक्तों के रहने, खाने-पीने आदि की समुचित व्यवस्था की गई। आश्रम के बाहर मेला लगा रहा। भक्त गुरु के दर्शन पूजन के बाद मेले का लुत्फ भी उठाया। कुटिया के बाहर विभिन्न प्रकार की दुकानें, चरखा और झूले सहित मनोरंजन संसाधन लगे रहे। चाट-पकौड़ी, खिलौने आदि की दुकानों पर बच्चों और महिलाओं की भीड़ लगी रही। बच्चों ने झूले, चरखे पर बैठकर खूब मस्ती की। कुटिया के बाहर देर रात भक्तों की भीड़ और लगने से मेले की रौनक देखने को मिली। सुरक्षा की दृष्टिगत सीओ सदर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक बिंदेश्वर प्रसाद पांडेय पुलिस कर्मियों के साथ चक्रमण करते रहे। इसके अलावा जगह-जगह भी महिला और पुरूष पुलिस कर्मी तैनात रहे।

गुरू के प्रति सच्ची निष्ठा से जीवन मिलती है सफलता सकलडीहा,हिन्दुस्तान संवाद। गुरू पूर्णिमा पर बुधवार को सुबह से ही आश्रम और गुरू दरवार में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर अपने गुरू डा.संत त्रिपाठी का विधि विधान से पूजा अर्चन कर आर्शीवचन लिया। वही बहरवानी आत्मअनुसंधान केन्द्र में धर्मात्मानंद जी महाराज का बिहार और यूपी के विभिन्न जिले से आये भक्तों ने दर्शन पूजन किया। इस मौके पर सुबह से लेकर शाम तक प्रसाद वितरण और गुरू का आर्शिवाद लेते रहे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के गुरू डा.संत त्रिपाठी ने कहा कि गुरू के प्रति सच्ची निष्ठा और विश्वास से सदैव सफलता मिलता है। वही धर्मात्मानंद जी महाराज ने कहा कि अच्छे आचरण व्यवहार से गुरू का कृपा बनी रहती है। इसके अलावा टिमिलपुर अभेद आश्रम में भक्तों का सुबह से ही भगवान अवधूत रात और चन्द्रशेखर गुरू का दर्शन पूजन में जुटे रहे। वही चतुर्भुजपुर डगरिया सरकार औघड़ आश्रम में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटा रहा। इस मौके पर सूरज सिंह, आजाद, कमलेश यादव, रतेन्द्र राजभर, मनोज शर्मा, विकास राय, संतोष सिंह, डा.अभय वर्मा आदि मौजूद रहे।

पिंगलाचार्य कवि रामधारी सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया पूजा पाठ नियामताबाद, हिन्दुस्तान संवाद। विकासखंड के कटरिया स्थित राष्ट्रीय बिरहा अकादमी परिसर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। इसका शुभारंभ अन्तर्राष्ट्रीय लोक गायक डॉ मन्नू यादव ने पिंगलाचार्य कवि रामधारी सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण व विधि-विधान से पूजन कर किया। इसमें जनपद के अलावा गोरखपुर, बस्ती, सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि जिलों के बिरहा कलाकारों ने प्रतिभाग किया। बिरहा अकादमी के निदेशक अंतर्राष्ट्रीय बिरहा गायक डॉ मन्नू यादव ने कहा कि बीते समय में बिरहा के छंद विधान के प्रणेता कवि रामधारी की स्तुति को करीब 70 फीसदी बिरहा अखाड़ों में गाया जाता है। उनकी रचनाओं को वीर रस के प्रसिद्ध गायक रामदेव, रामखेलावन पुजारी सहित पूर्वांचल व अन्य जगहों पर उन्हें पिंगल आचार्य के रूप में जाना जाता है। कहा कि वे अखाड़े के भेदभाव को भुलकर सभी को छंद, अलंकार, पिंगल शास्त्र की बारीकियों को बताते थे। वे बिरहा जगत के संत कवि माने जाते हैं। वे आजीवन ककहरा, माधवी छंद, रूपमाला छंद, सारंगी छंद, करखा छंद, रशना छंद आदि की रचना कर बिरहा जगत की मान बढाते रहे। कहा कि बिरहा के संरक्षण से समूची संस्कृति का संरक्षण होता है। यह लोक व शास्त्र में सामंजस्य की विधा है। बिरहा न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि सामाजिक संदेश की वाहक भी होती है। कार्यक्रम में दो दर्जन से अधिक कलाकारों ने छंद, ककहरा, पिंगल, रशना गहन छंद आदि की प्रस्तुति दी। अकादमी के द्वारा शिक्षित गायकों ने लुप्त हो रहे लोक छंदों से श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। इस मौके पर कवि रामजनम चंचल, अशोक कुमार, तेजस कृष्ण, शशिभूषण सिंह आदि मौजूद रहे।