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Chandauli News: विशेश्वर महादेव के जलाभिषेक को निकली कांवर यात्रा, उमड़ा जन सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: धानापुर में विश्वेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद सावन माह के पहले दिन ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह के नेतृत्व में भव्य कावर यात्रा निकाली गई। नरौली गंगा घाट से शुरू होकर यात्रा महादेव को जलाभिषेक के साथ संपन्न हुई। सैकड़ों शिव भक्तों ने इस यात्रा में भाग लिया और जयघोष की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया।

विशेश्वर महादेव के जलाभिषेक को निकली कांवर यात्रा, उमड़ा जन सैलाब
विशेश्वर महादेव के जलाभिषेक को निकली कांवर यात्रा, उमड़ा जन सैलाब

Chandauli News: धानापुर(चंदौली) हिन्दुस्तान संवाद। धानापुर के दशमी तालाब स्थित विश्वेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद गुरुवार को आरंभ हुए सावन मास के पहले दिन ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह के नेतृत्व में भव्य कावर यात्रा निकाली गई। नरौली गंगा घाट से आरंभ हुई यह यात्रा महादेव को जलाभिषेक करने के साथ संपन्न हुई। इस दौरान शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा।इस कांवर यात्रा में क्षेत्र के अलग अलग गावों से आये सैकड़ों पुरुष एवं महिला शिव भक्त सम्मिलित हुए। जगह-जगह पुष्प वर्षा कर लोगों ने इन कांवरियों का स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष ने समूचे वातावरण को भक्तिमय कर दिया।

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ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह, पत्नी मीरा सिंह के साथ स्वयं कावड़ यात्रा में शामिल हुए और विश्वेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफ़ी उत्साह देखा गया। यात्रा में भक्ति संगीत एवं विविध वाद्ययंत्रों ने माहौल को और मोहक बना दिया। सुरक्षा के दृष्टिगत कांवर यात्रा में प्रभारी निरीक्षक सूर्य प्रकाश मिश्रा भारी पुलिस फोर्स के साथ तैनात रहे। यात्रा विजय दशमी स्थित अति प्राचीन विशेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक कर समाप्त हुई। जहां यात्रा में शामिल सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह, गोविंद उपाध्याय, प्रधान संघ अध्यक्ष राजेश सिंह, विमल सिंह दादा, आशुतोष सिंह मिंटू, रामजी कुशवाहा, आचार्य रमेश चंद्र द्विवेदी, विधायक प्रतिनिधि अन्नू सिंह, अश्विनी यादव, सूबेदार सिंह, मुकुंद लाल रस्तोगी, विवेक सिंह बब्बू, शिवम सिंह शिवा, विशाल सिंह, विपिन कुमार रस्तोगी, दुर्गेश सिंह, सोनू सिंह, राजन सिंह, अवधेश प्रजापति, संतोष यादव सहित अन्य सैकड़ों शिव भक्त रहे।

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