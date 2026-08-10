Chandauli News: कांवरियों के लिए नि:शुल्क चाय-पानी की होगी व्यवस्था
Chandauli News: पीडीडीयू नगर में, कांवरियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसर में सोमवार को डिलक्स शौचालय पर चाय और पानी की नि:शुल्क व्यवस्था की गई। मैनेजर रामचंद्र ने बताया कि सावन के सोमवार को सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक सभी कांवरियों को यह सेवा मिलेगी। यह व्यवस्था सावन के अंतिम सोमवार तक जारी रहेगी।
Chandauli News: पीडीडीयू नगर। कांवरियों की सुविधा को देखते हुए स्टेशन परिसर में डिलक्स शौचालय पर सोमवार को चाय और पानी की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है। मैनेजर रामचंद्र ने बताया कि सावन के सोमवार को सुबह 5 बजे से देर रात 12 बजे तक कांवरियों को चाय और पानी बिल्कुल नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। कहा देवघर जाने वाले के साथ ही देवघर से वापस लौटने वाले सभी कांवरियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। बताया कि सावन के अंतिम सोमवार तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।
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