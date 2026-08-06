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Chandauli News: वृद्ध के नाम की भूमि का करा दिया फर्जी बैनामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: वृद्ध के नाम की भूमि का करा दिया फर्जी बैनामा

Chandauli News: धानापुर, हिन्दुस्तान संवाद। धानापुर विकास खंड क्षेत्र के पूरा सीता मिश्र गांव में फर्जी रजिस्ट्री का एक और मामला सामने आया है। गांव निवासी भोला मिश्रा के साथ दो साल पहले जालसाजी कर मात्र दो डिसमिल की जगह पांच डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई। जब पीड़ित को इस बात की जानकारी हुई, तो उसने थाने में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। भोला मिश्रा ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने गांव के ही एक व्यक्ति को अपनी दो डिसीमिल जमीन बेचने की बात कही थी। बैनामा करते समय उक्त व्यक्ति ने आराजी नंबर 14/18 के साथ साथ आराजी नंबर 12 का भी बैनामा करा लिया।

पीड़ित भोला मिश्रा को इस धोखाधड़ी का पता तब चला, जब उन्होंने हाल ही में अपनी खतौनी देखी। उन्होंने पाया कि आराजी नंबर 12 से उनका नाम हटाकर दूसरे का नाम दर्ज हो गया है। इसके बाद उन्होंने गांव के रहने वाले जमीन क्रेता से संपर्क किया। तब उसने गलती स्वीकार करते हुए बैनामा वापस करने का आश्वासन तो दिया लेकिन कुछ समय बाद वे अपने वायदे से पलट गए। पीड़ित भोलानाथ मिश्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने सहित मामले की गहन जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में धानापुर थाना प्रभारी सूर्य प्रकाश मिश्रा ने बताया कि यह मामला रजिस्ट्री कार्यालय से संबंधित है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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