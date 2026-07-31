Chandauli News: वन भूमि पर जुताई के दौरान किया ट्रैक्टर जब्त
Chandauli News: नौगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। वन भूमि पर जुताई के दौरान किया ट्रैक्टर जब्तवन भूमि पर जुताई के दौरान किया ट्रैक्टर जब्तवन भूमि पर जुताई के दौरान किया ट्रैक
Chandauli News: नौगढ़, हिन्दुस्तान संवाद।क्षेत्र के मझगाईं वन रेंज में गुरुवार को वन भूमि पर अवैध जुताई का प्रयास वन विभाग ने विफल कर दिया। कार्रवाई के दौरान विभाग ने एक ट्रैक्टर जब्त कर लिया और दर्जनभर अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने में जुटा है। मझगाईं रेंज के परसिया प्लांटेशन क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा वन भूमि पर अवैध रूप से जुताई किए जाने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे वनकर्मियों को देखकर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने महिलाओं को आगे कर वन विभाग की टीम का घेराव करने का भी प्रयास किया, लेकिन टीम ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया।
वन विभाग ने जब्त ट्रैक्टर को सीज कर दिया है। साथ ही घटना में शामिल करीब एक दर्जन लोगों को चिन्हित किया गया है। इनके खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए क्षेत्र में लगातार गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। भविष्य में इस तरह के प्रयासों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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