Chandauli News: पत्नी से विवाद में ससुराल से आठ माह के मासूम को उठा ले गया पिता

Chandauli News: सैयदराजा(चंदौली), हिन्दुस्तान संवाद। सैयदराजा थाना क्षेत्र के खरखोली गांव में रविवार की रात अपने ससुराल में पहुंचे पिता ने अपनी मां के पास सो रहे आठ महीने के मासूम को लेकर फरार हो गया। रात में जब बच्चे के मां की नींद खुली तो बिस्तर से बच्चा गायब देखकर शोर मचाने लगी। परिवार और पड़ोस के लोगों ने काफी खोजबीन की लेकिन पता नहीं चला। काफी खोजबीन के बाद सोमवार की सुबह बच्चे की मां सैयदराजा थाने पहुंची। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने भतीजा गांव से सकुशल बरामद कर लिया। वहीं पिता और उसके भाई को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है।

सैयदराजा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर निवासी चंद्रशेखर की शादी, इसी थाना क्षेत्र के खरखोली गांव निवासी जोखू राम की पुत्री पूजा से हुई है। चंद्रशेखर बाहर प्राइवेट नौकरी करता है। चंद्रशेखर और उसकी पत्नी पूजा के बीच काफी समय से घरेलू विवाद चल रहा है। इसके चलते पूजा अपने आठ महीने के बच्चे को लेकर काफी दिनों से मायके में ही रह रही है। इन दिनों चंद्रशेखर अपने घर आया हुआ है। रविवार की रात वह अपने छोटे भाई बृजेश के साथ अपने ससुराल खरखोली गांव पहुंचा। जहां झोपड़ी नुमा घर में आठ माह का मासूम अपनी मां और मौसी के साथ सोया हुआ था। इसी दौरान पिता चंद्रशेखर आने छोटे भाई के साथ बच्चे को लेकर फरार हो गया। वहीं जब मां की नींद खुली तो बच्चे को न देखकर वह रोने लगी। आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। सुबह थाने पहुंची मां ने घटना की जानकारी सैयदराजा पुलिस को दी। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने पति चंद्रशेखर और देवर बृजेश को थाने ले आई। थाना प्रभारी अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि आरोपी पिता से कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने बताया कि वह बच्चे को अपनी बुआ के यहां भतीजा गांव में रखा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। इसके बाद उसे उसकी मां को सौंप दिया। वहीं पिता और देवर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।