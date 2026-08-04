Chandauli News: वाहन की चपेट में आकर अधेड़ महिला की मौत
Chandauli News: बलुआ थाना क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ गांव के पास सोमवार को एक अधेड़ महिला की अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत हो गई। 42 वर्षीय तेतरा देवी मानसिक रूप से बीमार थी और सड़क किनारे जा रही थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।
Chandauli News: चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद। बलुआ थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ गांव के समीप सोमवार की शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आकर अधेड़ 42 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में अफरा तफरी मची रही। पुलिस शव कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार मृतक महिला मानसिक रूप से बीमार थी। हालांकि मामले की जांच कराई जा रही है। क्षेत्र के सिंघहा गांव निवासी 42 वर्षीय तेतरा देवी मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थी। वह अक्सर आसपास के गांवों में घूमकर अपना जीवन यापन करती थी। वह सोमवार की शाम लक्ष्मणगढ़ गांव के समीप सड़क किनारे जा रही तेतरा देवी को अज्ञात वाहन चालक ने कुचल दिया।
इससे घटना स्थल पर ही महिला की मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई कर रही है। परिजन शव को पंचनामा के बाद ही शव सौँपने की मांग कर रहे थे। वही अज्ञात वाहन की तलाश कराई जा रही है। थानाध्यक्ष अरूण कुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई जा रही है। शव का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।