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Chandauli News: वाहन की चपेट में आकर अधेड़ महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: बलुआ थाना क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ गांव के पास सोमवार को एक अधेड़ महिला की अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत हो गई। 42 वर्षीय तेतरा देवी मानसिक रूप से बीमार थी और सड़क किनारे जा रही थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

Chandauli News: वाहन की चपेट में आकर अधेड़ महिला की मौत

Chandauli News: चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद। बलुआ थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ गांव के समीप सोमवार की शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आकर अधेड़ 42 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में अफरा तफरी मची रही। पुलिस शव कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार मृतक महिला मानसिक रूप से बीमार थी। हालांकि मामले की जांच कराई जा रही है। क्षेत्र के सिंघहा गांव निवासी 42 वर्षीय तेतरा देवी मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थी। वह अक्सर आसपास के गांवों में घूमकर अपना जीवन यापन करती थी। वह सोमवार की शाम लक्ष्मणगढ़ गांव के समीप सड़क किनारे जा रही तेतरा देवी को अज्ञात वाहन चालक ने कुचल दिया।

इससे घटना स्थल पर ही महिला की मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई कर रही है। परिजन शव को पंचनामा के बाद ही शव सौँपने की मांग कर रहे थे। वही अज्ञात वाहन की तलाश कराई जा रही है। थानाध्यक्ष अरूण कुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई जा रही है। शव का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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