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Chandauli News: सिंचाई विभाग हर हाल में टेल तक पहुंचाए पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: पंप कैनालो का किया निरीक्षण पर्याप्त पानी छोड़ने का दिया निर्देशपंप कैनालो का किया निरीक्षण पर्याप्त पानी छोड़ने का दिया निर्देशपंप कैनालो का किया निर

Chandauli News: सिंचाई विभाग हर हाल में टेल तक पहुंचाए पानी

Chandauli News: सैयदराजा, हिन्दुस्तान संवाद। धान की रोपाई और खरीफ सीजन में किसानों को इस समय पानी की सख्त जरूरत है। पानी नहीं मिलने की शिकायत पर गुरुवार को सैयदराजा विधायक सुशील सिंह ने क्षेत्र के पंप कैनालों और ट्यूबवेलों का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई के अधिकारियों से कहा कि हर हाल में टेल तक पानी पहुंचना चाहिए। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने क्षेत्र के सोगाई, मानिकपुर, नौबतपुर, चारी, चिरईगांव, धनाइतपुर मुड्डा आदि पंप कैनाल का निरीक्षण कर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पर्याप्त पानी देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान का खेत पानी के अभाव में नहीं रहना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान किसानों ने पंप कैनालो को पूरी क्षमता से संचालित कर नहरों को टेल तक पर्याप्त पर पहुंचने की मांग रखी। इस पर विधायक ने सिंचाई विभाग अधिकारियों को तत्काल सभी पंप कैनाल को सुचारू रूप से संचालित करने नहरों में भरपूर पानी देने का निर्देश दिया। विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि कहीं भी कोई तकनीकी या अन्य समस्या आती है तो उसका तत्काल समाधान करें। किसानों के हितों में हितों की अनदेखी या लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। लापरवाही पर संबधित अधिकारी पर कार्रवाई तय है। इस मौके पर अजय कुमार अधिशासी अभियंता, अनिल कुमार सहायक अभियंता, श्रीकांत सिंह अवर अभियंता अखिलेश कुमार अवर अभियंता, संत विलास सिंह, संतोष सिंह, अभय सिंह, रविंद्र गोंड, सियाराम पांडेय, सज्जाद राम, बाबा सुदर्शन दास आदि लोग मौजूद रहे।

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