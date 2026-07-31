Chandauli News: बाणगंगा ड्रेन पुल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए ग्रामीण सड़क पर उतरे

Chandauli News: ग्रामीणों और किसानों का फूटा गुस्सा, दो घंटे जाम रहा गुरेरा से रामगढ़ मार्गग्रामीणों और किसानों का फूटा गुस्सा, दो घंटे जाम रहा गुरेरा से रामगढ़ मार्ग

Chandauli News: चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद चहनियां विकास खंड के गुरेरा से नादी निधौरा तक सड़क का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। परियोजना के अंतर्गत मार्ग में पड़ने वाली सभी पुलियों, बाहा एवं बाणगंगा ड्रेन पर बने पुल का भी चौड़ीकरण प्रस्तावित है। लेकिन बाणगंगा ड्रेन पर स्थित पुल की चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ाए बिना निर्माण कार्य कराए जाने से स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुरुवार को विरोध में गुरुवार को कई गांवों के किसान सड़क पर आ गए और काम रोकवा दिया। जिससे ठेकेदार को जेसीबी लेकर वापस होना पड़ा। वहीं विरोध प्रदर्शन के चलते करीब दो घंटे तक गुरेरा वाया रामगढ़ मार्ग पर जाम की स्थिति रही。

प्रदर्शन का कारण उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अघोराचार्य बाबा कीनाराम की जन्मस्थली रामगढ़ एवं बाबा कीनाराम मठ को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए गुरेरा वाया रामगढ़ मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। इसी मार्ग पर बाणगंगा ड्रेन है। जिस पर बनी पुलिया को भी चौड़ा करने के साथ उंचा किया जाना है ताकि बाढ़ बारिश में आसानी से ग्रामीण आवागमन कर सके। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि बाणगंगा ड्रेन पर बना पुल वर्षों से संकरा और नीचे है। बरसात के दिनों में क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जाता है, जिससे रामगढ़, रइया, बैराठ, बरिया, महमदपुर, कूरा समेत आसपास के गांवों के किसानों और आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि सड़क तो चौड़ी कर दी जाएगी और पुल को उसी पुराने स्वरूप में छोड़ दिया गया, तो भविष्य में बाढ़ और जलनिकासी की समस्या और गंभीर हो जाएगी। किसानों का कहना है कि इस गंभीर समस्या को लेकर वे कई बार उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर पुल को पर्याप्त चौड़ा और ऊंचा बनाए जाने की मांग कर चुके हैं। इसके बावजूद उनकी मांगों की लगातार अनदेखी की गई。

किसानों का दृढ़ निश्चय ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी कई बार ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू करने पहुंचे, लेकिन हर बार किसानों ने पुल का डिज़ाइन बदले बिना कार्य रुकवा दिया गया था। ठेकेदार द्वारा जेसीबी मशीन भेजकर पुनः निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता सुभाष सिंह 'फौजी' ने कहा कि प्रशासन और संबंधित विभाग किसानों की वर्षों पुरानी जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। कहा कि जब तक पुल का वैज्ञानिक तरीके से चौड़ीकरण और ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इस पुल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। यदि जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और निर्माण एजेंसी ने जल्द सकारात्मक पहल नहीं की तो किसान आंदोलन को और व्यापक करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।

प्रदर्शन में शामिल किसान प्रदर्शन में मुख्य रूप से सुभाष सिंह, गोपाल पाण्डेय, अशोक पाण्डेय, पवन सिंह, सामवर पाठक,जय प्रकाश पाण्डेय, दुखभंजन पाठक, मनोज सिंह, बालेश्वर सिंह, विक्रमा मौर्य, मिंकू पाण्डेय, राजकुमार सिंह, प्रभुनाथ पाण्डेय, अर्पित पाण्डेय, रिंकू यादव, आकाश सिंह, अंश सिंह, अरुण यादव, विनय सिंह, राजू सिंह, मुलायम यादव, ऋषिकेश यादव, धनंजय मौर्य, सुनील मौर्य, दूधनाथ मौर्य सहित सैकड़ों किसान एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।