Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chandauli News: नहर में धान की रोपकर नाराज किसानों ने जताया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
Follow us on Google News
share

Chandauli News: पचखरी नहर में पानी न आने से किसानों की धान की रोपाई बाधित पचखरी नहर में पानी न आने से किसानों की धान की रोपाई बाधित पचखरी नहर में पानी न आने से किसानो

Chandauli News: नहर में धान की रोपकर नाराज किसानों ने जताया विरोध

Chandauli News: धीना, हिन्दुस्तान संवाद। बरहनी विकास खंड क्षेत्र में नहरों और रजवाओं में टेल तक पानी नहीं पहुंचने किसान परेशान हैं। मंगलवार को पचखरी गांव में किसानों ने नहर में लंबे समय से पानी नहीं आने से नाराज होकर विरोध प्रदर्शन किया और नहर में धान रोपकर विरोध जताया। किसानों ने कहा कि बारिश कम हो रही और और नहरों, रजवाहे में भी टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। जिससे रोपाई नहीं हो पा रही है। किसान यूनियन के बैनर तले क्षेत्रीय किसानों और किसान नेताओं ने सिंचाई विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। किसान नेता दीनानाथ श्रीवास्तव ने कहा कि किसान परेशान हैं।

इसकी शिकायत लगातार जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग से की जा रही है मगर कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है। इससे नाराज होकर नहर में धान की रोपाई कर सिंचाई व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद आज तक नहर में पानी नहीं छोड़ा गया। इससे धान की रोपाई और खेती का कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक नहर में पानी नहीं छोड़ा जाता और उनकी मांगों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक उनका धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। इस मौके पर दीनानाथ श्रीवास्तव, मुन्ना सिंह, शेषनाथ यादव, पारस शर्मा, अमित कुमार, नंदलाल प्रजापति, प्यारेलाल प्रजापति, विजय शंकर पांडेय, राजेश यादव, सुमंत गुप्ता, दिनेश सिंह, मनोज सिंह शामिल रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandauli News Chandauli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।