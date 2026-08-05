Chandauli News: नहर में धान की रोपकर नाराज किसानों ने जताया विरोध

Chandauli News: धीना, हिन्दुस्तान संवाद। बरहनी विकास खंड क्षेत्र में नहरों और रजवाओं में टेल तक पानी नहीं पहुंचने किसान परेशान हैं। मंगलवार को पचखरी गांव में किसानों ने नहर में लंबे समय से पानी नहीं आने से नाराज होकर विरोध प्रदर्शन किया और नहर में धान रोपकर विरोध जताया। किसानों ने कहा कि बारिश कम हो रही और और नहरों, रजवाहे में भी टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। जिससे रोपाई नहीं हो पा रही है। किसान यूनियन के बैनर तले क्षेत्रीय किसानों और किसान नेताओं ने सिंचाई विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। किसान नेता दीनानाथ श्रीवास्तव ने कहा कि किसान परेशान हैं।

इसकी शिकायत लगातार जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग से की जा रही है मगर कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है। इससे नाराज होकर नहर में धान की रोपाई कर सिंचाई व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद आज तक नहर में पानी नहीं छोड़ा गया। इससे धान की रोपाई और खेती का कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक नहर में पानी नहीं छोड़ा जाता और उनकी मांगों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक उनका धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। इस मौके पर दीनानाथ श्रीवास्तव, मुन्ना सिंह, शेषनाथ यादव, पारस शर्मा, अमित कुमार, नंदलाल प्रजापति, प्यारेलाल प्रजापति, विजय शंकर पांडेय, राजेश यादव, सुमंत गुप्ता, दिनेश सिंह, मनोज सिंह शामिल रहे।