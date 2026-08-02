Chandauli News: पानी के दबाव से रजवाहा का कमजोर तटबंध टूटा, सिंचाई प्रभावित
Chandauli News: शिकारगंज रजवाहा में पानी छोड़ने से तटबंध ध्वस्त हो गया, जिससे सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हुई। किसानों ने सफाई न होने के कारण और पुराने पानी के प्रबंधन के लिए शिकायत की। किसान विकास मंच ने अधिकारियों के सामने मुद्दा उठाया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे कार्यालय का घेराव करेंगे।
Chandauli News: शिकारगंज। हिन्दुस्तान संवाद । शिकारगंज रजवाहा में शुक्रवार रात पानी छोड़े जाने से भोका बंधी के हेड से लगभग 200 मीटर दूर नहर का करीब 11 फीट तटबंध ध्वस्त हो गया। इससे सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो गई। इसको लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त है। किसानों का आरोप है कि शिकारगंज बाजार पुल के दोनों ओर नहर घास-फूस और झाड़ियों से पटी हुई है। समय पर सफाई नहीं होने से पानी का दबाव बढ़ा और तटबंध टूट गया। किसानों ने कहा कि शिकारगंज और उचेहरा रजवाहा में पानी के वितरण के लिए आज भी लकड़ी के पटरों का उपयोग किया जाता है।
यहां जैक रेगुलेटर सिस्टम लगाया जाए। ताकि आवश्यकता पड़ने पर पानी को उचेहरा रजवाहा की ओर मोड़कर तटबंध टूटने जैसी घटनाओं को रोका जा सके। किसान विकास मंच के नेता सरोज कुमार यादव ने बताया कि इस समस्या को जिला किसान दिवस में अधिकारियों के समक्ष उठाया गया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप लगाया कि स्लुइस गेट की मरम्मत के नाम पर भोका बंधी का पानी पहले ही बहा दिया गया। जबकि बंधी में पानी की मात्रा बेहद कम है। संगठन मंत्री राम अवध सिंह ने सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता सुरेश चंद्र आजाद से तत्काल रजवाहा की सफाई, नियमित मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग कर टेल तक पानी पहुंचाने की मांग की है। चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो किसान विकास मंच बंधी डिवीजन कार्यालय चकिया का घेराव करेगा। इस दौरान बृजेश यादव, ईश्वरी शरण सिंह, जोखन यादव, मुठ्ठल यादव, कपिल, बृजलाल कवि, भगवान दास, रमेश चंद्र यादव सहित अनेक किसान मौजूद रहे।
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