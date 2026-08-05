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Chandauli News: विंध्य एक्सप्रेस वे से होने वाली समस्या को किसानों ने उठाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: सैयदराजा थाने में किसानों की एक बैठक हुई, जिसमें विंध्य एक्सप्रेस वे के निर्माण से प्रभावित किसानों की समस्याएँ सुनी गईं। किसान चिंता व्यक्त करते हैं कि भूमि जाने से उनकी आजीविका समाप्त हो जाएगी। अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याएँ गंभीरता से सुनी जाएंगी और एक और बैठक जल्द ही आयोजित होगी।

Chandauli News: विंध्य एक्सप्रेस वे से होने वाली समस्या को किसानों ने उठाया

Chandauli News: सैयदराजा, हिन्दुस्तान संवाद। विंध्य एक्सप्रेस वे से प्रभावित हो रहे किसानों के विरोध को देखते हुए मंगलवार को एसडीएम सदर की अध्यक्षता में सैयदराजा थाने में किसानों की बैठक हुई। बैठक में अफसरों ने खेती की जमीन जाने से प्रभावित किसानों की समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा दिया। इस दौरान किसानों ने एक्सप्रेस से होने वाली दिक्क्तों को प्रमुखता से उठाया। सैयदराजा थाने में एसडीएम सदर संजय राय, सीओ नामेन्द्र सिंह, तहसीलदार चन्द्रगुप्त सागर, नायब तहसीलदार और किसानों की बैठक हुई। किसानों ने बताया की एक्सप्रेस वे कर्मनाशा नदी, गड़ई नदी और चन्द्रप्रभा नदी होकर गुजर रही है। एक्सप्रेस वे निर्माण के बाद नदियाँ मे बाढ़ आने से तटीय आबादी प्रभावित होगी।

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जमीन जाने से किसानों की रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी। किसान पैसा लेकर क्या करेंगे। अगर सरकार को एक्सप्रेस वे ही बनाना है तो जमानियां रोड को ही सिक्स लेन या आठ लेन बना देना चाहिए। अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। अधिकारियों ने कहा की एक्सप्रेस वे शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए सभी को सहयोग करना चाहिए। किसानों की बैठक शीघ्र ही एडीएम के साथ होगी। जिसमें किसान अपनी समस्याओं को गंभीरता से रख सकते हैं। अधिकारियों ने किसानों को यह चेतावनी भी दी कि अगर कोई किसान शिनाख्त के लिए खेतों में गड़े हुए खंभे उखाड़ता है या सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास करता है तो मुक़दमा भी दर्ज किया जाएगा। किसान सरकारी काम में बाधा न डालें। किसानों में अशोक सिंह, सतीश चौहान, राम नरायण, विद्या शंकर मौर्य, मणि देव चतुर्वेदी, राम जन्म मौर्य, रामनरायन सिंह यादव आदि किसान मौजूद रहे।

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