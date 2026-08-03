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Chandauli News: किसानों ने परियोजना के विरोध में निकाला खेती बचाओ यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: चंदौली में संयुक्त किसान मोर्चा ने विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना के खिलाफ 21 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दिया। किसान 'क्रांति खेती बचाओ यात्रा' निकाल रहे हैं, जिसमें 58 गांव के किसान प्रभावित हुए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया और 10 अगस्त को आगे की रणनीति तय करने के लिए पंचायत करने का निर्णय लिया।

Chandauli News: किसानों ने परियोजना के विरोध में निकाला खेती बचाओ यात्रा

Chandauli News: चंदौली, संवाददाता। विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 21 दिनों से किसानों अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। आंदोलन के क्रम में अब गांव-गांव किसान क्रांति खेती बचाओ यात्रा निकाल कर परियोजना का विरोध किया जा रहा है। रविवार को किसान क्रांति खेती बचाओ यात्रा काजीपुर से बावा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर काजीपुर, नेवादा, प्रीतमपुर, खरखोली, बगहीं, खेदाई कुंभापुर, तेजोपुर, नारायणपुर के लिए रवाना हुई। इस दौरान किसानों ने शासन-प्रशासन पर उपेक्षात्मक रवैया अपनाए जाने का आरोप लगाया। इस अवसर पर किसान मोर्चा के संयोजक मणिदेव चतुर्वेदी ने कहा कि जिले में करीब 120 मीटर चौड़ी और लगभग 35 किमी के दायरे से परियोजना निकल रही है।

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परियोजना में लगभग 58 गांव के किसान पीड़ित हैं। इससे बड़ी संख्या में किसान भूमिहीन हो रहे है। इसका सर्वे ड्रोन से किया गया है। इसमें जिला प्रशासन का सहयोग नहीं लिया गया है। किसानों ने कहा कि जिला प्रशासन के देखरेख में यूपीडा अथारिटी किसानों से वार्ता करे। कहा कि 20 दिन पहले वार्ता करने संबंधी एक पत्र डीएम के नाम दिया गया था। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक उत्तर प्रशासन की तरफ से नहीं मिला। इस अनदेखी के कारण एक बार फिर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सभी 58 गावों में किसान क्रांति खेती बचाओ यात्रा निकाल कर 10 अगस्त को बिछिया धरने स्थल चंदौली में किसान क्रांति पंचायत कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। क्रांति रथ का गावों में जन समर्थन मिल रहा है। इस मौके पर श्रवण मौर्या, सतीश सिंह चौहान, राम प्यारे, अनिल पासवान, कन्हैया, बाबू लाल यादव, अशोक सिंह, रामेश्वर सिंह, राम नारायण यादव, अशोक यादव, विद्याशंकर सिंह, डॉ. राम जनम मौर्या, वीरेंद्र यादव, बिजेंद्र यादव, रहमान, तुफानी, राघवेद्र कुमार आदि किसान मौजूदउ रहे।

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