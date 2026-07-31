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Chandauli News: अस्थाई पुल तोड़े जाने पर किसानों में नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: धीना,हिन्दुस्तान संवाद। अस्थाई पुल तोड़े जाने पर किसानों में नाराजगी अस्थाई पुल तोड़े जाने पर किसानों में नाराजगी अस्थाई पुल तोड़े जाने पर किसानों में

Chandauli News: अस्थाई पुल तोड़े जाने पर किसानों में नाराजगी

Chandauli News: धीना,हिन्दुस्तान संवाद।बरहनी विकास खंड के धीना माइनर की सफाई के दौरान सिंचाई विभाग ने जलालपुर गांव के सामने किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी पुल को तोड़ दिया गया है। इससे क्षेत्र के किसानों में नाराजगी है। धीना माइनर में नारायणपुर पंप कैनाल से पानी आता है, जिससे हजारों एकड़ खेतों की सिंचाई होती है। माइनर की सफाई गुरुवार को सिंचाई विभाग द्वारा कराई जा रही थी। इसी दौरान विभागीय कर्मचारियों ने जलालपुर गांव के पास बिजली के खंभे लगाकर किसानों द्वारा बनाया गया अस्थायी पुल तोड़ दिया। किसानों का कहना है कि यह पुल खेतों पर आने-जाने के लिए एकमात्र सहारा था।

ग्रामीण इसी पुल से रोजाना अपने खेतों पर आते-जाते थे। आरोप है कि सिंचाई विभाग किसानों के आने-जाने के लिए एक तरफा पुल नहीं बनवा रहा है। मजबूरी में किसानों ने वैकल्पिक व्यवस्था करके यह पुल बनाया था, जिसे विभाग ने तोड़ दिया। किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि माइनर के पश्चिमी हिस्से में दर्जनों स्थानों पर ग्रामीणों द्वारा बनाए गए पुल मौजूद हैं, लेकिन विभाग ने उन्हें नहीं हटाया। सिर्फ किसानों के इस पुल को निशाना बनाया गया। सिंचाई विभाग जल्द वैकल्पिक पुल की व्यवस्था करे, अन्यथा आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

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