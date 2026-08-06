Chandauli News: सर्वर डाउन होने के कारण किसानों को नहीं मिली खाद्य, दिखी मायूसी
Chandauli News: शहाबगंज, हिन्दुस्तान संवाद। सर्वर डाउन होने के कारण किसानों को नहीं मिली खाद्य, दिखी मायूसीसर्वर डाउन होने के कारण किसानों को नहीं मिली खाद्य, दिखी मा
Chandauli News: शहाबगंज, हिन्दुस्तान संवाद। धान की रोपाई लगभग 78 प्रतिशत पूरी होने के बाद किसानों को अब फसल में यूरिया खाद की जरूरत है। लेकिन शहाबगंज सहकारी समिति पर बुधवार को सर्वर डाउन होने से पॉश मशीन बाधित रहा। इससे खाद का वितरण नहीं हो सका। जबकि सुबह से बड़ी संख्या में किसान समिति पर पहुंचकर यूरिया मिलने का इंतजार करते रहे। लेकिन शाम तक वितरण शुरू नहीं होने पर उन्हें बिना खाद लिए ही वापस लौटना पड़ा। किसानों के अनुसार समिति पर बुधवार को यूरिया वितरण की सूचना मिली थी। इसी उम्मीद में दूर-दराज के गांवों से किसान सुबह ही समिति पहुंच गए।
दिनभर इंतजार के बाद उन्हें बताया गया कि पास मशीन काम नहीं कर रही है और सर्वर संबंधी तकनीकी दिक्कत के कारण खाद का वितरण संभव नहीं हो पा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि सहकारी समिति पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं रहती। जब खाद की खेप आती भी है तो उसका वितरण तीन-चार दिन बाद शुरू किया जाता है। जिससे समय पर किसानों को खाद नहीं मिल पाती। इस समय धान की फसल में यूरिया डालने का महत्वपूर्ण समय चल रहा है। ऐसे में वितरण बाधित होने से किसानों को निजी दुकानों से 320 से 350 रुपये प्रति बोरी की दर से यूरिया खरीदनी पड़ रही है। जिससे उनकी लागत बढ़ रही है। किसानों का कहना है कि समिति पर निर्धारित सरकारी दर पर खाद मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन वितरण व्यवस्था की खामियों के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। समय पर यूरिया नहीं मिलने से धान की बढ़वार और उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। किसानों ने नियमित और पारदर्शी तरीके से खाद वितरण कराने की मांग की है। एडीसीओ सतीश सौरभ राय ने बताया कि मशीन नहीं चलने के कारण यूरिया खाद का वितरण नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि खाद वितरण के संबंध में समिति के अध्यक्ष से जानकारी लेकर जल्द समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।
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