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Chandauli News: दरियापुर माइनर में पानी नहीं होने से धान की रोपाई बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: सकलडीहा में बरसात का मौसम होने के बावजूद किसान सूखे की स्थिति से चिंतित हैं। दरियापुर माईनर में पानी की कमी से कई किसानों के खेत असिंचित रह गए हैं, जिससे धान की रोपाई में समस्या उत्पन्न हो गई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे आन्दोलन करेंगे।

Chandauli News: दरियापुर माइनर में पानी नहीं होने से धान की रोपाई बाधित

Chandauli News: सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद बरसात का मौसम होने के बाद भी जिले में सूखे की हालत को लेकर किसान चितिंत है। सरेहुआ से निकलने वाली दरियापुर माईनर में पानी नहीं होने से करीब तेरह किलोमीटर तक के सैकड़ों किसानों की खेत असिंचित है। रजवाहा से लेकर माइनर में पानी के अभाव में किसानों के सामने धान की रोपाई क संकट खड़ा हो गया है। पानी की समस्या का निदान नहीं होने पर किसानों ने आन्दोलन की चेतावनी दी है। दरियापुर माइनर रूपेठा से होकर चांदपुर, कटेहरा, बहबलपुर, चकरिया, बथावर, दरियापुर, घरचित, सकलपुर, रतनपुरा, ओड़वली, पदुमनाथपुर, तेनुवट, चतुर्भुजपुर होते हुए बरठी, बहरवानी, खोर, मनियारपुर, ओनावल, डैना आदि गांव होते हुए तुलसी आश्रम से होकर अगहरबीर बहुरिया तक जाती है।

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इस माइनर से सैकड़ों किसानों की हजारों एकड़ खेत की सिंचाई होती है। बरसात का माह होने के बाद भी रजवाहा से लेकर माइनर में पानी नहीं आने से टेल सूखी पड़ी है। किसान बरसात नही होने से परेशान और चिंतित है। किसान नेता बांसदेव यादव, मुकेश कुमार, राजीव दीक्षित, मुरली राजभर, नितिन तिवारी सहित अन्य किसानों ने पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर आन्दोलन की चेतावनी दिया है।

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